У Луцьку вночі зловили п’яного водія-інструктора автошколи. ФОТО

У Луцьку патрульні виявили нетверезого інструктора-водія автошколи.Так уночі 29 травня, на вулиці Ківерцівській, поліцейські помітили автомобіль ВАЗ з розпізнавальними знаками "Учбовий транспортний засіб", водій якого порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.Під час зупинки автомобіля (приблизно о 3-й годині) жінка, яка перебувала за кермом та інструктор котрий був збоку, повідомили патрульним, що у них "навчальна їзда".У 61-річного чоловіка, охоронці правопорядку, виявили ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння. Прилад зафіксував 2,71 проміле, що перевищує допустиму норму в понад 13 разів.На інструктора-водія автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.