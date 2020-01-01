У Луцьку вночі зловили п’яного водія-інструктора автошколи. ФОТО
Сьогодні, 13:29
У Луцьку патрульні виявили нетверезого інструктора-водія автошколи.
Так уночі 29 травня, на вулиці Ківерцівській, поліцейські помітили автомобіль ВАЗ з розпізнавальними знаками "Учбовий транспортний засіб", водій якого порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час зупинки автомобіля (приблизно о 3-й годині) жінка, яка перебувала за кермом та інструктор котрий був збоку, повідомили патрульним, що у них "навчальна їзда".
У 61-річного чоловіка, охоронці правопорядку, виявили ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння. Прилад зафіксував 2,71 проміле, що перевищує допустиму норму в понад 13 разів.
На інструктора-водія автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
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Так уночі 29 травня, на вулиці Ківерцівській, поліцейські помітили автомобіль ВАЗ з розпізнавальними знаками "Учбовий транспортний засіб", водій якого порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час зупинки автомобіля (приблизно о 3-й годині) жінка, яка перебувала за кермом та інструктор котрий був збоку, повідомили патрульним, що у них "навчальна їзда".
У 61-річного чоловіка, охоронці правопорядку, виявили ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння. Прилад зафіксував 2,71 проміле, що перевищує допустиму норму в понад 13 разів.
На інструктора-водія автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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