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Напередодні Трійці на Волині відбудуться поминальні дні на кладовищах

Напередодні Трійці на Волині відбудуться поминальні дні на кладовищах
Напередодні великого свята Трійці в храмах Волині проведуть заупокійні богослужіння, а також поминання на кладовищах.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, за Проводи цього року через карантин перенесли на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

В луцькому кафедральному соборі Святої Трійці, зокрема, 5 червня, у п’ятницю, богослужіння з поминанням померлих розпочнеться о 17:00, літургія і велика панахида 6 червня, в суботу, – о 9:00.

"Також пам’ятаймо: прикрашати поховання слід живими, а не штучними квітами. Адже спалюючи залишки пластикових вінків та букетів, завдаємо шкоди довкіллю", - наголошують волинянам у єпархії.

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Теги: Троїцька поминальна субота
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