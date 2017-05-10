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У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО

У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО
У селі Забороль 29 травня представники 14 сіл зібралися на акцію протесту проти приєднання до Луцька.

Про це пише видання t1.ua.

Наразі вони ходять по пішохідному переході. Мітингувальники чекають, аби до них приїхали представники влади.

Серед основних закликів: "Ми проти об'єднання!!!", "Президенте - гарант Конституції! Почуйте голос громади!", "Руки геть від Заборольської ОТГ", "Ми - спроможні!".

Під час акції перекрили дорогу. На місці працює патрульна поліція.

У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО
У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО
У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО
У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО

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Теги: Забороль, перекриття, траса, приєднання
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Коментарі 1
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На що це ви спроможні? Працювати і навчатись в Луцьку? Кожне гімно хоче бути князем...
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