У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО





Про це пише видання



Наразі вони ходять по пішохідному переході. Мітингувальники чекають, аби до них приїхали представники влади.



Серед основних закликів: "Ми проти об'єднання!!!", "Президенте - гарант Конституції! Почуйте голос громади!", "Руки геть від Заборольської ОТГ", "Ми - спроможні!".



Під час акції перекрили дорогу. На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забороль 29 травня представники 14 сіл зібралися на акцію протесту проти приєднання до Луцька.Про це пише видання t1.ua Наразі вони ходять по пішохідному переході. Мітингувальники чекають, аби до них приїхали представники влади.Серед основних закликів: "Ми проти об'єднання!!!", "Президенте - гарант Конституції! Почуйте голос громади!", "Руки геть від Заборольської ОТГ", "Ми - спроможні!".Під час акції перекрили дорогу. На місці працює патрульна поліція.

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