Пляжний сезон з 1 червня є досі під питанням, – заступник міського голови Луцька





Про це розповів Костянтин Петрочук.



Каже: без результатів бактеріологічних і хімічних аналізів цього зробити поки не можна.



Нагадаємо, два тижні тому МОЗ дозволив українцям плавати в місцевих водоймах за певних умов.



Чи можна буде купатися у луцьких водоймах, покажуть результати аналізів води і піску. Забір зробили напередодні, розповів лікар Богдан Петриченко. З його слів, також перевіряють пісок на наявність яєць глистів.



Суспільне побувало на двох луцьких пляжах та перевірило їх готовність до відкриття сезону.



Теремнівські ставки у Луцьку щоліта збирають сотні відпочивальників. Нині територія поблизу водойми захаращена сміттям. Поруч зі ставком повалені дерева.



"Тут такий бардак робиться, що капець. Тут ніби ще нормально, а з тієї сторони взагалі «чорний день. Не можна тут купатися", - каже лучанка Євгенія Бакій.



Заступниця начальника відділу з благоустрою Луцька Любов Грабовська каже: безлад на пляжі – справа рук відпочивальників. Обладнання для відпочинку на цьому пляжі поки не ремонтували і не фарбували. Завадила погана погода.



"Ламають, трощать. Два смітники виламали. Грибка зламали. Ми стараємося перед відкриттям пляжного сезону щоб почистити. Тут же немає ні охорони, ні поліції, нікого щоб охороняли. А люди приходять і ламають", - розповіла Любов Грабовська.



Зі слів начальниці відділу благоустрою, щоб навести біля Теремнівських ставків, потрібно 50 тисяч гривень.



На Центральному пляжі нині косять траву. Її потім повезуть до Луцького зоопарку, - каже директор підприємства «Парки і сквери» Богдан Феденчук.



На утримання матросів-рятувальників на Центральному пляжі в міському бюджеті передбачено 150 тисяч грн., - розповів Суспільному заступник міського голови Костянтин Петрочук.



До 30-го травня, з його слів, викосять траву. На центральному пляжі Луцька в Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки ці роботи виконали сьогодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційно купальний сезон у Луцьку стартує з 1 червня. Цього року відкриття пляжного сезону в обласному центрі з наступного понеділка досі під питанням.Про це розповів Суспільному заступник міського головиКаже: без результатів бактеріологічних і хімічних аналізів цього зробити поки не можна.Нагадаємо, два тижні тому МОЗ дозволив українцям плавати в місцевих водоймах за певних умов.Чи можна буде купатися у луцьких водоймах, покажуть результати аналізів води і піску. Забір зробили напередодні, розповів лікар. З його слів, також перевіряють пісок на наявність яєць глистів.Суспільне побувало на двох луцьких пляжах та перевірило їх готовність до відкриття сезону.Теремнівські ставки у Луцьку щоліта збирають сотні відпочивальників. Нині територія поблизу водойми захаращена сміттям. Поруч зі ставком повалені дерева."Тут такий бардак робиться, що капець. Тут ніби ще нормально, а з тієї сторони взагалі «чорний день. Не можна тут купатися", - каже лучанкаЗаступниця начальника відділу з благоустрою Луцькакаже: безлад на пляжі – справа рук відпочивальників. Обладнання для відпочинку на цьому пляжі поки не ремонтували і не фарбували. Завадила погана погода."Ламають, трощать. Два смітники виламали. Грибка зламали. Ми стараємося перед відкриттям пляжного сезону щоб почистити. Тут же немає ні охорони, ні поліції, нікого щоб охороняли. А люди приходять і ламають", - розповіла Любов Грабовська.Зі слів начальниці відділу благоустрою, щоб навести біля Теремнівських ставків, потрібно 50 тисяч гривень.На Центральному пляжі нині косять траву. Її потім повезуть до Луцького зоопарку, - каже директор підприємства «Парки і сквери»На утримання матросів-рятувальників на Центральному пляжі в міському бюджеті передбачено 150 тисяч грн., - розповів Суспільному заступник міського голови Костянтин Петрочук.До 30-го травня, з його слів, викосять траву. На центральному пляжі Луцька в Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки ці роботи виконали сьогодні.

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