Нові випадки коронавірусу у Луцьку: що відомо про захворілих за останню добу

У Луцьку за останню добу виявили 4 нові випадки інфікування корона вірусом.Про це йшлося сьогодні, 29 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАрозповіла, що відомо про інфікованих людей.Небезпечну інфекцію підхопила журналістка, працівник Держпродспоживслужби, медик, який працює в Ковельському МТМО, а також один випадок – у сімейному вогнищі.Тетяна Щербак зауважила, що журналістка перебуває у лікарні, її стан стабільний.Нагадаємо, загалом станом на 29 травня у Луцьку – 172 випадки, з них 5, на жаль, летальні. Загалом на