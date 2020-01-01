Нові випадки коронавірусу у Луцьку: що відомо про захворілих за останню добу
Сьогодні, 14:35
У Луцьку за останню добу виявили 4 нові випадки інфікування корона вірусом.
Про це йшлося сьогодні, 29 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відомо про інфікованих людей.
Небезпечну інфекцію підхопила журналістка, працівник Держпродспоживслужби, медик, який працює в Ковельському МТМО, а також один випадок – у сімейному вогнищі.
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Тетяна Щербак зауважила, що журналістка перебуває у лікарні, її стан стабільний.
Нагадаємо, загалом станом на 29 травня у Луцьку – 172 випадки, з них 5, на жаль, летальні. Загалом на Волині інфекцію COVID-19 підтвердили у 863 людей.
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Про це йшлося сьогодні, 29 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відомо про інфікованих людей.
Небезпечну інфекцію підхопила журналістка, працівник Держпродспоживслужби, медик, який працює в Ковельському МТМО, а також один випадок – у сімейному вогнищі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів
Тетяна Щербак зауважила, що журналістка перебуває у лікарні, її стан стабільний.
Нагадаємо, загалом станом на 29 травня у Луцьку – 172 випадки, з них 5, на жаль, летальні. Загалом на Волині інфекцію COVID-19 підтвердили у 863 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 14:35