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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Нові випадки коронавірусу у Луцьку: що відомо про захворілих за останню добу

Нові випадки коронавірусу у Луцьку: що відомо про захворілих за останню добу
У Луцьку за останню добу виявили 4 нові випадки інфікування корона вірусом.

Про це йшлося сьогодні, 29 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відомо про інфікованих людей.

Небезпечну інфекцію підхопила журналістка, працівник Держпродспоживслужби, медик, який працює в Ковельському МТМО, а також один випадок – у сімейному вогнищі.

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Тетяна Щербак зауважила, що журналістка перебуває у лікарні, її стан стабільний.

Нагадаємо, загалом станом на 29 травня у Луцьку – 172 випадки, з них 5, на жаль, летальні. Загалом на Волині інфекцію COVID-19 підтвердили у 863 людей.

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Теги: Луцьк, коронавірус, нові випадки
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