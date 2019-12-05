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На Волині розшукали зниклу дитину

На Волині розшукали зниклу дитину
В Іваничівському районі розшукали зниклого 8-річного хлопця.

Сьогодні вранці до поліції звернувся 46-річний житель Іваничівського району, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Чоловік повідомив, що вчора, 28 травня, після обіду, його 8-річний син пішов із дому і не повернувся.

На розшук неповнолітнього негайно орієнтували усі наряди поліції, громадськість. За лічені години співробітники поліції знайшли його у центрі Нововолинська. Дитина каталася на велосипеді.

З’ясувалося, що хлопець уже не вперше покидає місце проживання. Зараз вирішують питання щодо поміщення розшукуваного у притулок для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.

На Волині розшукали зниклу дитину

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Теги: Іваничівський район, розшук, дитина
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