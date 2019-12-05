На Волині розшукали зниклу дитину





Сьогодні вранці до поліції звернувся 46-річний житель Іваничівського району,



Чоловік повідомив, що вчора, 28 травня, після обіду, його 8-річний син пішов із дому і не повернувся.



На розшук неповнолітнього негайно орієнтували усі наряди поліції, громадськість. За лічені години співробітники поліції знайшли його у центрі Нововолинська. Дитина каталася на велосипеді.



З’ясувалося, що хлопець уже не вперше покидає місце проживання. Зараз вирішують питання щодо поміщення розшукуваного у притулок для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі розшукали зниклого 8-річного хлопця.Сьогодні вранці до поліції звернувся 46-річний житель Іваничівського району, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Чоловік повідомив, що вчора, 28 травня, після обіду, його 8-річний син пішов із дому і не повернувся.На розшук неповнолітнього негайно орієнтували усі наряди поліції, громадськість. За лічені години співробітники поліції знайшли його у центрі Нововолинська. Дитина каталася на велосипеді.З’ясувалося, що хлопець уже не вперше покидає місце проживання. Зараз вирішують питання щодо поміщення розшукуваного у притулок для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.

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