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На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони

На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони
На «Ягодині» виявили незадекларовані полімерні речовини загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Так, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Згідно поданих товаросупровідних документів у транспортному засобі переміщувався товар «Клей на основі полімерів». Але згодом виявили додаткові документи на товар, згідно яких відправником товару є інша компанія.

Враховуючи вищевикладене митники направили лист до компанії імпортера. З'ясувалось, що товар має невідповідність заявленої вартості та сторони відправника.

Таким чином, керівник товариства, через водія фірми перевізника приховував від митного контролю товар загальною вартістю 2 мільйони 155 тисяч гривень.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: товар, Ягодин
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