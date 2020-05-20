У десяти медзакладах Волині розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом





Про це



Таке тестування для виявлення антитіл COVID-19 врегульовано наказом МОЗ від 20.05.2020 № 1227. Однак, для більш точного діагнозу рекомендується враховувати виключно результати ПЛР-тестування.



За словами головного санітарного лікаря Волині Наталії Янко, ІФА –тест вирішили робити, як альтернативу тесту ПЛР, оскільки це менш затратний метод діагностики та може проводитись у лабораторіях більшості медичних закладів області.



За допомогою здійснення ІФА-тестування можна виявити імуноглобуліни 2 типів: M і G. У випадку присутності M – це свідчить про гострий процес захворювання, якщо наявний G – то людина перехворіла або заразилася вірусом і має антитіла до цього захворювання.



Коли в організмі пацієнта виникає імунна реакція та виділення антитіл, тоді може знизитися контагіозність (заразність) вірусу. Протягом 7-ми днів після появи симптомів, ПЛР-тести давали позитивний результат практично в 100% випадків. Якщо хворий звернувся пізніше, показник дещо падає.



За інформацією Управління охорони здоровя Волинської ОДА, в області визначили 10 медичних закладів, у лабораторіях яких робитимуть імунно-ферментний аналіз на COVID-19. Це Іваничівська, Ратнівська, Камінь-Каширська та Луцька районні лікарні, Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Любомльське ТМО, Володимир-Волинське ТМО, Ковельське міськрайонне ТМО та Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.



Хто проходитиме ІФА-тестування?



До групи тих, кому буде здійснюватися ІФА-тести для виявлення антитіл до коронавірусу, входять:



- пацієнти із симптомами COVID-19/пневмонією;

- контактні особи;

- пацієнти, яким необхідна планова госпіталізація та/або операції;

- медпрацівники, які надають допомогу інфікованим на COVID-19;

- співробітники лабораторій, які працюють із зразками COVID-19;

особи, які є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які роблять розтин тіла та можуть контактувати із секреційними матеріалами

співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби;

інші медичні та фармацевтичні фахівці.



У випадку, коли методом ІФА-тесту у людини будуть виявлені антитіла, вона має здати зразок для ПЛР-діагностики.



Слід зазначити, що медпрацівники, поліцейські та нацгвардійці мають проходити регулярну діагностику, то ІФА-тестування зменшить завантаженість ПЛР-діагностики. Також планується відправляти на ІФА-тест осіб, у яких є симптоми COVID-19, але їхні результати ПЛР-тестів дали негативний результат.



Чим відрізняється ІФА-тестування від ПЛР та експрес-тестів?



Щоб провести ІФА-тест потрібні лабораторні умови та спецобладнання. Цей аналіз роблять, досліджуючи сироватку крові, а не саму кров, як у випадку із швидкими тестами, і не матеріали мазків, як у при ПЛР-діагностиці.



ІФА-тест демонструє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. За допомогою експрес-тестів також можливо перевірити наявність антитіл в організмі. Головний мінус швидких тестів – це їхня низька чутливість та специфічність, порівняно з ІФА методом.



Тестування методом ПЛР виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Відтак, позитивний результат ІФА-тесту стане ще однією підставою для здійснення ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять медзакладів Волинської області готуються тестувати потенційних хворих на коронавірус новим методом – імунно ферментним аналізом (ІФА).Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.Таке тестування для виявлення антитіл COVID-19 врегульовано наказом МОЗ від 20.05.2020 № 1227. Однак, для більш точного діагнозу рекомендується враховувати виключно результати ПЛР-тестування.За словами головного санітарного лікаря Волині, ІФА –тест вирішили робити, як альтернативу тесту ПЛР, оскільки це менш затратний метод діагностики та може проводитись у лабораторіях більшості медичних закладів області.За допомогою здійснення ІФА-тестування можна виявити імуноглобуліни 2 типів: M і G. У випадку присутності M – це свідчить про гострий процес захворювання, якщо наявний G – то людина перехворіла або заразилася вірусом і має антитіла до цього захворювання.Коли в організмі пацієнта виникає імунна реакція та виділення антитіл, тоді може знизитися контагіозність (заразність) вірусу. Протягом 7-ми днів після появи симптомів, ПЛР-тести давали позитивний результат практично в 100% випадків. Якщо хворий звернувся пізніше, показник дещо падає.За інформацією Управління охорони здоровя Волинської ОДА, в області визначили 10 медичних закладів, у лабораторіях яких робитимуть імунно-ферментний аналіз на COVID-19. Це Іваничівська, Ратнівська, Камінь-Каширська та Луцька районні лікарні, Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Любомльське ТМО, Володимир-Волинське ТМО, Ковельське міськрайонне ТМО та Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.До групи тих, кому буде здійснюватися ІФА-тести для виявлення антитіл до коронавірусу, входять:- пацієнти із симптомами COVID-19/пневмонією;- контактні особи;- пацієнти, яким необхідна планова госпіталізація та/або операції;- медпрацівники, які надають допомогу інфікованим на COVID-19;- співробітники лабораторій, які працюють із зразками COVID-19;особи, які є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які роблять розтин тіла та можуть контактувати із секреційними матеріаламиспівробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби;інші медичні та фармацевтичні фахівці.У випадку, коли методом ІФА-тесту у людини будуть виявлені антитіла, вона має здати зразок для ПЛР-діагностики.Слід зазначити, що медпрацівники, поліцейські та нацгвардійці мають проходити регулярну діагностику, то ІФА-тестування зменшить завантаженість ПЛР-діагностики. Також планується відправляти на ІФА-тест осіб, у яких є симптоми COVID-19, але їхні результати ПЛР-тестів дали негативний результат.Щоб провести ІФА-тест потрібні лабораторні умови та спецобладнання. Цей аналіз роблять, досліджуючи сироватку крові, а не саму кров, як у випадку із швидкими тестами, і не матеріали мазків, як у при ПЛР-діагностиці.ІФА-тест демонструє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. За допомогою експрес-тестів також можливо перевірити наявність антитіл в організмі. Головний мінус швидких тестів – це їхня низька чутливість та специфічність, порівняно з ІФА методом.Тестування методом ПЛР виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Відтак, позитивний результат ІФА-тесту стане ще однією підставою для здійснення ПЛР.

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