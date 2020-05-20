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У десяти медзакладах Волині розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом

У десяти медзакладах Волині розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом
Десять медзакладів Волинської області готуються тестувати потенційних хворих на коронавірус новим методом – імунно ферментним аналізом (ІФА).

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

Таке тестування для виявлення антитіл COVID-19 врегульовано наказом МОЗ від 20.05.2020 № 1227. Однак, для більш точного діагнозу рекомендується враховувати виключно результати ПЛР-тестування.

За словами головного санітарного лікаря Волині Наталії Янко, ІФА –тест вирішили робити, як альтернативу тесту ПЛР, оскільки це менш затратний метод діагностики та може проводитись у лабораторіях більшості медичних закладів області.

За допомогою здійснення ІФА-тестування можна виявити імуноглобуліни 2 типів: M і G. У випадку присутності M – це свідчить про гострий процес захворювання, якщо наявний G – то людина перехворіла або заразилася вірусом і має антитіла до цього захворювання.

Коли в організмі пацієнта виникає імунна реакція та виділення антитіл, тоді може знизитися контагіозність (заразність) вірусу. Протягом 7-ми днів після появи симптомів, ПЛР-тести давали позитивний результат практично в 100% випадків. Якщо хворий звернувся пізніше, показник дещо падає.

За інформацією Управління охорони здоровя Волинської ОДА, в області визначили 10 медичних закладів, у лабораторіях яких робитимуть імунно-ферментний аналіз на COVID-19. Це Іваничівська, Ратнівська, Камінь-Каширська та Луцька районні лікарні, Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Любомльське ТМО, Володимир-Волинське ТМО, Ковельське міськрайонне ТМО та Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Хто проходитиме ІФА-тестування?

До групи тих, кому буде здійснюватися ІФА-тести для виявлення антитіл до коронавірусу, входять:

- пацієнти із симптомами COVID-19/пневмонією;
- контактні особи;
- пацієнти, яким необхідна планова госпіталізація та/або операції;
- медпрацівники, які надають допомогу інфікованим на COVID-19;
- співробітники лабораторій, які працюють із зразками COVID-19;
особи, які є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які роблять розтин тіла та можуть контактувати із секреційними матеріалами
співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби;
інші медичні та фармацевтичні фахівці.

У випадку, коли методом ІФА-тесту у людини будуть виявлені антитіла, вона має здати зразок для ПЛР-діагностики.

Слід зазначити, що медпрацівники, поліцейські та нацгвардійці мають проходити регулярну діагностику, то ІФА-тестування зменшить завантаженість ПЛР-діагностики. Також планується відправляти на ІФА-тест осіб, у яких є симптоми COVID-19, але їхні результати ПЛР-тестів дали негативний результат.

Чим відрізняється ІФА-тестування від ПЛР та експрес-тестів?

Щоб провести ІФА-тест потрібні лабораторні умови та спецобладнання. Цей аналіз роблять, досліджуючи сироватку крові, а не саму кров, як у випадку із швидкими тестами, і не матеріали мазків, як у при ПЛР-діагностиці.

ІФА-тест демонструє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. За допомогою експрес-тестів також можливо перевірити наявність антитіл в організмі. Головний мінус швидких тестів – це їхня низька чутливість та специфічність, порівняно з ІФА методом.

Тестування методом ПЛР виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Відтак, позитивний результат ІФА-тесту стане ще однією підставою для здійснення ПЛР.

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Теги: Волинь, коронавірус, ІФА-тести
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