вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події

У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події
У Луцьку патрульні розшукали водія, який вчинив ДТП та зник.

Так, 28 травня, приблизно о 23-ій годині, на вулиці Стрілецький патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого був причетний до вчинення аварії на проспекті Відродження та зник з місця події, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Під час спілкування з водієм автомобіля правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти перевірку останній відмовився.

Окрім того, 47-річний керманич надав поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке має ознаки підробки.

На керманича автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали низку адмінматеріалів: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.

Також, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.
У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події
У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, водій, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який встромив ніж у живіт жінки, сяде у тюрму на понад 5 років
Сьогодні, 16:10
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події
Сьогодні, 15:50
У десяти медзакладах Волині розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом
Сьогодні, 15:44
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських
15 квітень, 13:26
У Луцьку декілька екіпажів поліцейських наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО У Луцьку декілька екіпажів поліцейських наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО
26 лютий, 10:53
У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО
10 лютий, 16:37
У Луцьку покарали водія, який на «зебрі» не пропустив пішохода. ВІДЕО У Луцьку покарали водія, який на «зебрі» не пропустив пішохода. ВІДЕО
05 лютий, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який встромив ніж у живіт жінки, сяде у тюрму на понад 5 років
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події
Сьогодні, 15:50
 0
У десяти медзакладах Волині розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом
Сьогодні, 15:44
 0
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8