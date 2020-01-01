У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв аварію і втік з місця події

У Луцьку патрульні розшукали водія, який вчинив ДТП та зник.Так, 28 травня, приблизно о 23-ій годині, на вулиці Стрілецький патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого був причетний до вчинення аварії на проспекті Відродження та зник з місця події, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Під час спілкування з водієм автомобіля правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти перевірку останній відмовився.Окрім того, 47-річний керманич надав поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке має ознаки підробки.На керманича автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали низку адмінматеріалів: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.Також, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.