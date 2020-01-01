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На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО

На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
29-го травня близько опівдня на мікрорайоні Шахтарському у Нововолинську відбулася сутичка між компаніями.

Конфлікт стався у дворі будинку № 1, пише "Буг".

Як розповіли свідки події, від ранку на лавці сиділа компанія з двох чоловіків та двох жінок, розпиваючи спиртні напої. Згодом до них під’їхав автомобіль Жигулі, в якому були водій та пасажирка.

З автівки вийшов чоловік та ломом наніс удар в голову одному з чоловіків з компанії. Той впав на асфальт, а коли піднявся, дістав ніж та у відповідь накинувся на нападника. Друзі чоловіка, який отримав удар в голову, накинулися на водія автівки.

З автомобіля вискочила пасажирка і почала захищати чоловіка, з яким приїхала. Дві жінки, які відпочивали в компанії, приєдналися до бійки. Пасажирці відрізали шмат волосся, вона зачинилась в автомобілі. Компанія потрощила Жигулі, ломом побила лобове скло та намагалась виламати двері.

Очевидці викликали поліцію та “швидку”. Чоловіка, який отримав удар в голову, забрали медики екстренної допомоги.

На місці працювала слідчо-оперативна група.



На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО
На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, мійка, пиятика
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