На Волині – масова бійка між компаніями: є потерпілі. ФОТО. ВІДЕО





Конфлікт стався у дворі будинку № 1,



Як розповіли свідки події, від ранку на лавці сиділа компанія з двох чоловіків та двох жінок, розпиваючи спиртні напої. Згодом до них під’їхав автомобіль Жигулі, в якому були водій та пасажирка.



З автівки вийшов чоловік та ломом наніс удар в голову одному з чоловіків з компанії. Той впав на асфальт, а коли піднявся, дістав ніж та у відповідь накинувся на нападника. Друзі чоловіка, який отримав удар в голову, накинулися на водія автівки.



З автомобіля вискочила пасажирка і почала захищати чоловіка, з яким приїхала. Дві жінки, які відпочивали в компанії, приєдналися до бійки. Пасажирці відрізали шмат волосся, вона зачинилась в автомобілі. Компанія потрощила Жигулі, ломом побила лобове скло та намагалась виламати двері.



Очевидці викликали поліцію та “швидку”. Чоловіка, який отримав удар в голову, забрали медики екстренної допомоги.



На місці працювала слідчо-оперативна група.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го травня близько опівдня на мікрорайоні Шахтарському у Нововолинську відбулася сутичка між компаніями.Конфлікт стався у дворі будинку № 1, пише "Буг".Як розповіли свідки події, від ранку на лавці сиділа компанія з двох чоловіків та двох жінок, розпиваючи спиртні напої. Згодом до них під’їхав автомобіль Жигулі, в якому були водій та пасажирка.З автівки вийшов чоловік та ломом наніс удар в голову одному з чоловіків з компанії. Той впав на асфальт, а коли піднявся, дістав ніж та у відповідь накинувся на нападника. Друзі чоловіка, який отримав удар в голову, накинулися на водія автівки.З автомобіля вискочила пасажирка і почала захищати чоловіка, з яким приїхала. Дві жінки, які відпочивали в компанії, приєдналися до бійки. Пасажирці відрізали шмат волосся, вона зачинилась в автомобілі. Компанія потрощила Жигулі, ломом побила лобове скло та намагалась виламати двері.Очевидці викликали поліцію та “швидку”. Чоловіка, який отримав удар в голову, забрали медики екстренної допомоги.На місці працювала слідчо-оперативна група.

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