Волинянин, який встромив ніж у живіт жінки, сяде у тюрму на понад 5 років
Сьогодні, 16:10
Судили 41-річного мешканця села Кругель Ковельського району, який ледь не вбив жінку.
Так, 2 лютого 2020 року нетверезий двічі до того судимий чоловік у рідному селі під час конфлікту ударив жінку ножем у живіт, - інформує
пресслужба прокуратури Волинської області.
На щастя, потерпіла вижила.
Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Так, 2 лютого 2020 року нетверезий двічі до того судимий чоловік у рідному селі під час конфлікту ударив жінку ножем у живіт, - інформує
пресслужба прокуратури Волинської області.
На щастя, потерпіла вижила.
Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинянин, який встромив ніж у живіт жінки, сяде у тюрму на понад 5 років
Сьогодні, 16:10