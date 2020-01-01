Волинянин, який встромив ніж у живіт жінки, сяде у тюрму на понад 5 років





Так, 2 лютого 2020 року нетверезий двічі до того судимий чоловік у рідному селі під час конфлікту ударив жінку ножем у живіт, - інформує

пресслужба прокуратури Волинської області.



На щастя, потерпіла вижила.



Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 41-річного мешканця села Кругель Ковельського району, який ледь не вбив жінку.Так, 2 лютого 2020 року нетверезий двічі до того судимий чоловік у рідному селі під час конфлікту ударив жінку ножем у живіт, - інформуєпресслужба прокуратури Волинської області.На щастя, потерпіла вижила.Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

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