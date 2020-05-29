Україна планує зняти карантинну заборону на в’їзд іноземців
Сьогодні, 17:19
Уряд України може ухвалити зміни до карантинних правил, знявши заборону на в’їзд іноземних громадян.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції в Будапешті, - повідомляє "Європейська правда".
"Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Україна має вирішити питання щодо зміни правил в’їзду іноземців", - заявив він.
Міністр наголосив, що в’їзд не буде безконтрольним, однак нові правила "дозволять відновити" рух через кордон.
За інформацією "Європейської правди", в уряді розглядають можливість дозволити в’їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність дозволу на проживання.
Інформацію про заплановані пом'якшення підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Україна раніше прийняла рішення, що тільки громадяни України можуть в'їхати в країну. Це рішення ще є дійсним..., але ми домовилися про те, що в наступні тижні ці обмеження будуть зніматися. Коли це відбудеться - залежить від України ", - заявив він, припустивши, що обмеження зніматимуть поступово.
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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції в Будапешті, - повідомляє "Європейська правда".
"Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Україна має вирішити питання щодо зміни правил в’їзду іноземців", - заявив він.
Міністр наголосив, що в’їзд не буде безконтрольним, однак нові правила "дозволять відновити" рух через кордон.
За інформацією "Європейської правди", в уряді розглядають можливість дозволити в’їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність дозволу на проживання.
Інформацію про заплановані пом'якшення підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Україна раніше прийняла рішення, що тільки громадяни України можуть в'їхати в країну. Це рішення ще є дійсним..., але ми домовилися про те, що в наступні тижні ці обмеження будуть зніматися. Коли це відбудеться - залежить від України ", - заявив він, припустивши, що обмеження зніматимуть поступово.
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