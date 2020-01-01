Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
Розповіли, як діятимуть у Луцьку, якщо після послаблення карантинних заходів ситуація з COVID-19 погіршиться.
Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що щодня ситуація з коронавірусною інфекцією в області та місті щодня нестабільна. Він поцікавився, як діятимуть, якщо кількість хворих різко зростатиме.
В.о. мера Григорій Пустовіт сказав, що якщо у місті ситуація з COVID-19 вийде з-під контролю, то карантинні заходи посилять.
«Як будуть далі розвиватися події ніхто толком не знає. Будемо бачити», - відзначив Пустовіт.
Нагадаємо, що у Луцьку у зв’язку з послабленням карантинних заходів із 1 червня почнуть курсувати маршрутки та тролейбуси. Із 3 червня у місті запрацюють дитячі садки.
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Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук наголосив, що щодня ситуація з коронавірусною інфекцією в області та місті щодня нестабільна. Він поцікавився, як діятимуть, якщо кількість хворих різко зростатиме.
В.о. мера Григорій Пустовіт сказав, що якщо у місті ситуація з COVID-19 вийде з-під контролю, то карантинні заходи посилять.
«Як будуть далі розвиватися події ніхто толком не знає. Будемо бачити», - відзначив Пустовіт.
Нагадаємо, що у Луцьку у зв’язку з послабленням карантинних заходів із 1 червня почнуть курсувати маршрутки та тролейбуси. Із 3 червня у місті запрацюють дитячі садки.
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