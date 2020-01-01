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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус

Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Розповіли, як діятимуть у Луцьку, якщо після послаблення карантинних заходів ситуація з COVID-19 погіршиться.

Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук наголосив, що щодня ситуація з коронавірусною інфекцією в області та місті щодня нестабільна. Він поцікавився, як діятимуть, якщо кількість хворих різко зростатиме.

В.о. мера Григорій Пустовіт сказав, що якщо у місті ситуація з COVID-19 вийде з-під контролю, то карантинні заходи посилять.

«Як будуть далі розвиватися події ніхто толком не знає. Будемо бачити», - відзначив Пустовіт.

Нагадаємо, що у Луцьку у зв’язку з послабленням карантинних заходів із 1 червня почнуть курсувати маршрутки та тролейбуси. Із 3 червня у місті запрацюють дитячі садки.

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Теги: коронавірус, Луцьк, карантин
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