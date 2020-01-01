Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус





Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук наголосив, що щодня ситуація з коронавірусною інфекцією в області та місті щодня нестабільна. Він поцікавився, як діятимуть, якщо кількість хворих різко зростатиме.



В.о. мера Григорій Пустовіт сказав, що якщо у місті ситуація з COVID-19 вийде з-під контролю, то карантинні заходи посилять.



«Як будуть далі розвиватися події ніхто толком не знає. Будемо бачити», - відзначив Пустовіт.



Нагадаємо, що

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