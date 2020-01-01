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Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування

Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
Колишньому полковнику 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергію Сулімову, у якого діагностували онкозахворювання, збирають гроші на лікування.

Дружина військового Лілія Сулімова звертається за допомогою до небайдужих людей, - пишуть Волинські новини.

Військовий тривалий час служив у волинській 51-ій ОМБр. Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 роки отримав негоджкінську лімфому (рак лімфоїдної тканини).

Як повідомила дружина хворого, Сергій пройшов вже 9 курсів хіміотерапії, яка, на жаль, виявилася недієвою, тому лікарі будуть проводити імунну терапію. Один курс такого лікування вартує 128 тисяч гривень. Попередньо курсів потрібно два, і якщо будуть результати, то лікування імунною терапією продовжать. Лише після цього буде запланована пересадка кісткового мозку.

Для родини така сума непідйомна, тож усіх небайдужих просять допомогти зі збором коштів на лікування військового.

Картка для допомоги: 4149 4991 3320 5821 Сулімова Лілія Олександрівна.
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування

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Теги: Сергій Сулімов, гроші, лікування, допомога
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