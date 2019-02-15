«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін
Сьогодні, 17:56
Жителі села Біличі Любомльського району – проти приєднання до Смідинської ОТГ, як це передбачив Кабмін, затвердивши перспективний план області.
Про це селяни повідомили у листі в редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
У листі жителі села Біличі зазначають, що їхнє село знаходиться на відстані всього в 1 кілометр від Луківської ОТГ, тож вони користуються інфраструктурними благами цього села.
«Наші діти ходять туди в школу, садочок. Щоденно звідти приїжджає шкільний автобус. Там – наші сімейні лікарі. Багато з наших людей працюють в смт. Луків, ходять туди на свята до церкви, беруть участь у культурно-масових заходах при місцевому Будинку культури. Там, для зручності наших селян, знаходяться банки і банкомати. З давніх-давен ми звикли через близьке і зручне сполучення вважати луків чан майже односельчанами.
Але Біличі, що входять до складу Зачернецької сільради, яка належить до Любомльського району, - невеличке село тому нашою думкою ніколи місцева влада не цікавилася.
У лютому 2020 року, не спитавши нашої згоди, Біличі приєднали до Любомльської ОТГ, хоча наших односельців ніхто навіть і не думав питати», - йдеться у листі селян.
Але останньою краплею, кажуть жителі села, стало те, що Зачернецьку сільську раду, до складу якої входять Біличі, згідно з перспективним планом, затвердженим Кабміном, приєднають до Смідинської ОТГ.
«Смідинська ОТГ знаходиться за 10 км від нашого села, туди майже немає доїзду і сяка-така дорога. І це вже рішення Кабміну. Ми, жителі села Біличі, обурені таким рішенням…
На нашу думку, причина, що нас передають як придаток до земель, як кріпаків, не питаючи думки,в тому, що Смідинська ОТГ – це зодчина народного депутата України-Ігоря Гузя. Туди ідуть дотації на дороги і добробут громадян. Чи зручний Смідин самим біличукам, нікого не цікавить,бо для Смідинської ОТГпотрібні наші землі. Ми живемо в країні з демократичними засадами, де в пріоритеті – думка простої людини, її добробут. Ми живемо в країні, де депутати ідуть до влади як слуги народу. Чому тоді так зневажається сама людина як громадянин України, як виборець? Чому нівелюється думка селянина?» - риторично запитують у листі жителі села Біличі.
Тож люди зініціювали збори селян, збирають підписи і навіть запевняють, що готові до рішучих і радикальних дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це селяни повідомили у листі в редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
У листі жителі села Біличі зазначають, що їхнє село знаходиться на відстані всього в 1 кілометр від Луківської ОТГ, тож вони користуються інфраструктурними благами цього села.
«Наші діти ходять туди в школу, садочок. Щоденно звідти приїжджає шкільний автобус. Там – наші сімейні лікарі. Багато з наших людей працюють в смт. Луків, ходять туди на свята до церкви, беруть участь у культурно-масових заходах при місцевому Будинку культури. Там, для зручності наших селян, знаходяться банки і банкомати. З давніх-давен ми звикли через близьке і зручне сполучення вважати луків чан майже односельчанами.
Але Біличі, що входять до складу Зачернецької сільради, яка належить до Любомльського району, - невеличке село тому нашою думкою ніколи місцева влада не цікавилася.
У лютому 2020 року, не спитавши нашої згоди, Біличі приєднали до Любомльської ОТГ, хоча наших односельців ніхто навіть і не думав питати», - йдеться у листі селян.
Але останньою краплею, кажуть жителі села, стало те, що Зачернецьку сільську раду, до складу якої входять Біличі, згідно з перспективним планом, затвердженим Кабміном, приєднають до Смідинської ОТГ.
«Смідинська ОТГ знаходиться за 10 км від нашого села, туди майже немає доїзду і сяка-така дорога. І це вже рішення Кабміну. Ми, жителі села Біличі, обурені таким рішенням…
На нашу думку, причина, що нас передають як придаток до земель, як кріпаків, не питаючи думки,в тому, що Смідинська ОТГ – це зодчина народного депутата України-Ігоря Гузя. Туди ідуть дотації на дороги і добробут громадян. Чи зручний Смідин самим біличукам, нікого не цікавить,бо для Смідинської ОТГпотрібні наші землі. Ми живемо в країні з демократичними засадами, де в пріоритеті – думка простої людини, її добробут. Ми живемо в країні, де депутати ідуть до влади як слуги народу. Чому тоді так зневажається сама людина як громадянин України, як виборець? Чому нівелюється думка селянина?» - риторично запитують у листі жителі села Біличі.
Тож люди зініціювали збори селян, збирають підписи і навіть запевняють, що готові до рішучих і радикальних дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін
Сьогодні, 17:56
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 17:50
У Луцьку через карантин не знайшли перевізників, що хочуть їздити в Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 17:26