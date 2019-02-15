вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін

«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін
Жителі села Біличі Любомльського району – проти приєднання до Смідинської ОТГ, як це передбачив Кабмін, затвердивши перспективний план області.

Про це селяни повідомили у листі в редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.

У листі жителі села Біличі зазначають, що їхнє село знаходиться на відстані всього в 1 кілометр від Луківської ОТГ, тож вони користуються інфраструктурними благами цього села.

«Наші діти ходять туди в школу, садочок. Щоденно звідти приїжджає шкільний автобус. Там – наші сімейні лікарі. Багато з наших людей працюють в смт. Луків, ходять туди на свята до церкви, беруть участь у культурно-масових заходах при місцевому Будинку культури. Там, для зручності наших селян, знаходяться банки і банкомати. З давніх-давен ми звикли через близьке і зручне сполучення вважати луків чан майже односельчанами.

Але Біличі, що входять до складу Зачернецької сільради, яка належить до Любомльського району, - невеличке село тому нашою думкою ніколи місцева влада не цікавилася.

У лютому 2020 року, не спитавши нашої згоди, Біличі приєднали до Любомльської ОТГ, хоча наших односельців ніхто навіть і не думав питати», - йдеться у листі селян.

Але останньою краплею, кажуть жителі села, стало те, що Зачернецьку сільську раду, до складу якої входять Біличі, згідно з перспективним планом, затвердженим Кабміном, приєднають до Смідинської ОТГ.

«Смідинська ОТГ знаходиться за 10 км від нашого села, туди майже немає доїзду і сяка-така дорога. І це вже рішення Кабміну. Ми, жителі села Біличі, обурені таким рішенням…

На нашу думку, причина, що нас передають як придаток до земель, як кріпаків, не питаючи думки,в тому, що Смідинська ОТГ – це зодчина народного депутата України-Ігоря Гузя. Туди ідуть дотації на дороги і добробут громадян. Чи зручний Смідин самим біличукам, нікого не цікавить,бо для Смідинської ОТГпотрібні наші землі. Ми живемо в країні з демократичними засадами, де в пріоритеті – думка простої людини, її добробут. Ми живемо в країні, де депутати ідуть до влади як слуги народу. Чому тоді так зневажається сама людина як громадянин України, як виборець? Чому нівелюється думка селянина?» - риторично запитують у листі жителі села Біличі.

Тож люди зініціювали збори селян, збирають підписи і навіть запевняють, що готові до рішучих і радикальних дій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Біличі, ОТГ, Смідин, перспективний план, Кабмін, рішення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін
Сьогодні, 17:56
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 17:50
У Луцьку через карантин не знайшли перевізників, що хочуть їздити в Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області
15 лютий, 2019, 04:40
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
Смідинська громада: на голову лише 2 кандидати Смідинська громада: на голову лише 2 кандидати
08 жовтень, 2017, 13:23
В Україні ліквідували Держслужбу інтелектуальної власності В Україні ліквідували Держслужбу інтелектуальної власності
24 серпень, 2016, 03:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в гаражі знайшли викрадений квадроцикл
Сьогодні, 19:17
 0
У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
Сьогодні, 18:51
 0
У будинку волинянина знайшли гвинтівку та понад тисячу набоїв
Сьогодні, 18:33
 0
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
 0
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8