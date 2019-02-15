«Нас передають як кріпаків»: селяни на Волині – проти приєднання до ОТГ, яку «приписав» Кабмін

Жителі села Біличі Любомльського району – проти приєднання до Смідинської ОТГ, як це передбачив Кабмін, затвердивши перспективний план області.Про це селяни повідомили у листі в редакціюУ листі жителі села Біличі зазначають, що їхнє село знаходиться на відстані всього в 1 кілометр від Луківської ОТГ, тож вони користуються інфраструктурними благами цього села.«Наші діти ходять туди в школу, садочок. Щоденно звідти приїжджає шкільний автобус. Там – наші сімейні лікарі. Багато з наших людей працюють в смт. Луків, ходять туди на свята до церкви, беруть участь у культурно-масових заходах при місцевому Будинку культури. Там, для зручності наших селян, знаходяться банки і банкомати. З давніх-давен ми звикли через близьке і зручне сполучення вважати луків чан майже односельчанами.Але Біличі, що входять до складу Зачернецької сільради, яка належить до Любомльського району, - невеличке село тому нашою думкою ніколи місцева влада не цікавилася.У лютому 2020 року, не спитавши нашої згоди, Біличі приєднали до Любомльської ОТГ, хоча наших односельців ніхто навіть і не думав питати», - йдеться у листі селян.Але останньою краплею, кажуть жителі села, стало те, що Зачернецьку сільську раду, до складу якої входять Біличі,, приєднають до Смідинської ОТГ.«Смідинська ОТГ знаходиться за 10 км від нашого села, туди майже немає доїзду і сяка-така дорога. І це вже рішення Кабміну. Ми, жителі села Біличі, обурені таким рішенням…На нашу думку, причина, що нас передають як придаток до земель, як кріпаків, не питаючи думки,в тому, що Смідинська ОТГ – це зодчина народного депутата України-Ігоря Гузя. Туди ідуть дотації на дороги і добробут громадян. Чи зручний Смідин самим біличукам, нікого не цікавить,бо для Смідинської ОТГпотрібні наші землі. Ми живемо в країні з демократичними засадами, де в пріоритеті – думка простої людини, її добробут. Ми живемо в країні, де депутати ідуть до влади як слуги народу. Чому тоді так зневажається сама людина як громадянин України, як виборець? Чому нівелюється думка селянина?» - риторично запитують у листі жителі села Біличі.Тож люди зініціювали збори селян, збирають підписи і навіть запевняють, що готові до рішучих і радикальних дій.