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Польща депортувала 33 українців, які хотіли незаконно перетнути кордон із Чехією

Польща депортувала 33 українців, які хотіли незаконно перетнути кордон із Чехією
Польща депортувала 33 українців, які не дотримались правил обсервації, а крім того, незаконно намагалися перетнути кордон з Чехією.

Про це передає УНН із посиланням на повідомлення Прикордонної служби Польщі.

"У середу, 27 травня, прикордонники з застави у місті Згожелець, що патрулюють "зелений кордон", зупинили чотири автобуси, які прямували до Чехії. Водії транспортних засобів хотіли перетнути кордон без прикордонного та санітарного контролю. Під час перевірки з'ясувалося, що в автобусах (з чеськими і польськими реєстраційними номерами) перебувало 33 громадян України у віці 20-60 років і двоє чехів у віці 45 і 60 років", - йдеться у повідомленні.

У результаті проведених перевірок співробітники прикордонної служби з'ясували, що громадяни України легально прибули до Польщі 25 і 27 травня через прикордонний пункт пропуску на кордоні з Україною і, згідно з діючими правилами, тепер вони повинні знаходитися в карантині.

За інформацією польських прикордонників, українцям анульовано національні візи з правом роботи для іноземців і видано кожному з них рішення, на підставі якого іноземці тепер повинні покинути Польщу. Рішенням також був встановлено тимчасову заборону на в'їзд на територію Республіки Польща та інших Шенгенських держав. Крім того, їм було визначено штрафи за спробу перетнути кордон всупереч встановленим правилам.

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Теги: Польща, депортація, обсервація
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