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30 травня на Волині: гортаючи календар

30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження диригент-викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений працівник культури України Валентина Гарилюк, журналісти Сергій Шаповал та Ірина Кашуба (на фото).

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.

Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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