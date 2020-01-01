30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження диригент-викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений працівник культури України Валентина Гарилюк, журналісти Сергій Шаповал та Ірина Кашуба (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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