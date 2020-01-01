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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня
У суботу у Волинській області очікується хмарна погода. Вночі дощ, вдень значний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13º тепла, вдень 10-15º тепла.

У Луцьку 30 травня прогнозують також хмарну погоду.Вночі дощ, вдень значний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11º тепла, вдень 12-14º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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