Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня
Сьогодні, 20:00
У суботу у Волинській області очікується хмарна погода. Вночі дощ, вдень значний дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13º тепла, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку 30 травня прогнозують також хмарну погоду.Вночі дощ, вдень значний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11º тепла, вдень 12-14º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13º тепла, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку 30 травня прогнозують також хмарну погоду.Вночі дощ, вдень значний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11º тепла, вдень 12-14º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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