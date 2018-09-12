НП на шахті у Кіровоградській області – постраждали шість гірників





Про це інформує



За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню.



Довелося викликати рятувальників.



На жаль, постраждали шість шахтарів, їх госпіталізували.



Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.



Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт надійшло до поліції 29 травня.Про це інформує пресслужба поліції Кіровоградської області За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню.Довелося викликати рятувальників.На жаль, постраждали шість шахтарів, їх госпіталізували.Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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