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НП на шахті у Кіровоградській області – постраждали шість гірників

НП на шахті у Кіровоградській області – постраждали шість гірників
Повідомлення про збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт надійшло до поліції 29 травня.

Про це інформує пресслужба поліції Кіровоградської області.

За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню.

Довелося викликати рятувальників.

На жаль, постраждали шість шахтарів, їх госпіталізували.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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Теги: ліфт, шахта, . гірники, поліція, НП
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