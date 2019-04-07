На Волині сімейний насильник систематично «тероризує» усю свою сім'ю





Про це



Як встановили, однією із основних причин агресивної поведінки 43-річного чоловіка є зловживання спиртними напоями. Так, жертвою кривдника стають члени його сім'ї. Волинянин постійно вчиняє сварки, ображає родину та влаштовує безлад в оселі.



До Іваничівського відділення поліції протягом 2020 року неодноразово надходили повідомлення про те, що житель Іваничівського району систематично вчиняє насильницькі дії в родині. Працівники відділення поліції неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП.



Однак вжиті заходи правоохоронних органів не зупинили кривдника. Один із членів сім'ї вкотре звернувся до поліції та поскаржився на вчинення домашнього насильства.



За фактом, який трапився 28 травня, слідчі Іваничівського ВП у відношенні до чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 «Домашнє насильство» ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіта або до двох років позбавлення волі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вчинення домашнього насильства притягнуть до кримінальної відповідальності одного із жителів Іваничівського району.Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.Як встановили, однією із основних причин агресивної поведінки 43-річного чоловіка є зловживання спиртними напоями. Так, жертвою кривдника стають члени його сім'ї. Волинянин постійно вчиняє сварки, ображає родину та влаштовує безлад в оселі.До Іваничівського відділення поліції протягом 2020 року неодноразово надходили повідомлення про те, що житель Іваничівського району систематично вчиняє насильницькі дії в родині. Працівники відділення поліції неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП.Однак вжиті заходи правоохоронних органів не зупинили кривдника. Один із членів сім'ї вкотре звернувся до поліції та поскаржився на вчинення домашнього насильства.За фактом, який трапився 28 травня, слідчі Іваничівського ВП у відношенні до чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 «Домашнє насильство» ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіта або до двох років позбавлення волі.

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