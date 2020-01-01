На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу





Про це інформує



Велосипед поцупили з підсобного приміщення в інфекційному відділені лікарні. Медсестра ним добиралась на роботу.



Велосипед чорного кольору з бірюзовими буквами, майже новий, куплений у березні за 4 500 гривень.



Жінка про крадіжку повідомила в поліцію, також надіється на допомогу мешканців міста в пошуках.



Прохання, хто володіє, будь-якою, інформацією або бачив велосипед, звертатись за номером телефону: 098 636 31 57.



На жаль, фото велосипеда немає. Тільки зображення на документах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го травня ввечері з Нововолинської центральної міської лікарні вкрали велосипед медсестри. Потрібна допомога в пошуках.Про це інформує БУГ Велосипед поцупили з підсобного приміщення в інфекційному відділені лікарні. Медсестра ним добиралась на роботу.Велосипед чорного кольору з бірюзовими буквами, майже новий, куплений у березні за 4 500 гривень.Жінка про крадіжку повідомила в поліцію, також надіється на допомогу мешканців міста в пошуках.Прохання, хто володіє, будь-якою, інформацією або бачив велосипед, звертатись за номером телефону:На жаль, фото велосипеда немає. Тільки зображення на документах.

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