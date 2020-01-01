На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу
Сьогодні, 21:18
28-го травня ввечері з Нововолинської центральної міської лікарні вкрали велосипед медсестри. Потрібна допомога в пошуках.
Про це інформує БУГ.
Велосипед поцупили з підсобного приміщення в інфекційному відділені лікарні. Медсестра ним добиралась на роботу.
Велосипед чорного кольору з бірюзовими буквами, майже новий, куплений у березні за 4 500 гривень.
Жінка про крадіжку повідомила в поліцію, також надіється на допомогу мешканців міста в пошуках.
Прохання, хто володіє, будь-якою, інформацією або бачив велосипед, звертатись за номером телефону: 098 636 31 57.
На жаль, фото велосипеда немає. Тільки зображення на документах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує БУГ.
Велосипед поцупили з підсобного приміщення в інфекційному відділені лікарні. Медсестра ним добиралась на роботу.
Велосипед чорного кольору з бірюзовими буквами, майже новий, куплений у березні за 4 500 гривень.
Жінка про крадіжку повідомила в поліцію, також надіється на допомогу мешканців міста в пошуках.
Прохання, хто володіє, будь-якою, інформацією або бачив велосипед, звертатись за номером телефону: 098 636 31 57.
На жаль, фото велосипеда немає. Тільки зображення на документах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець
Сьогодні, 21:44
У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:36
На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу
Сьогодні, 21:18