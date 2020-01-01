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На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу

На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу
28-го травня ввечері з Нововолинської центральної міської лікарні вкрали велосипед медсестри. Потрібна допомога в пошуках.

Про це інформує БУГ.

Велосипед поцупили з підсобного приміщення в інфекційному відділені лікарні. Медсестра ним добиралась на роботу.

Велосипед чорного кольору з бірюзовими буквами, майже новий, куплений у березні за 4 500 гривень.

Жінка про крадіжку повідомила в поліцію, також надіється на допомогу мешканців міста в пошуках.

Прохання, хто володіє, будь-якою, інформацією або бачив велосипед, звертатись за номером телефону: 098 636 31 57.

На жаль, фото велосипеда немає. Тільки зображення на документах.

На Волині з приміщення лікарні вкрали велосипед медсестри, яким вона їздила на роботу

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Теги: велосипед, лікарня, медсестра, Нововолинськ
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