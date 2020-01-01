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В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО

В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
Три конструкції нових дитячих майданчиків з’явилися в Нововолинському парку культури та відпочинку, вартістю 190 тисяч гривень.

Місце для розваг дітей тепер є в оновленій фортеці. Там уже активно проводить час малеча, пише БУГ.

Також на місці старого дитячого майданчика з’явилися сучасні конструкції.

Роботи по встановленню вже майже завершилися. Тендер на закупівлю міститься на сайті Прозорро, вартість встановлених конструкцій – 190 000 гривень (дитячий спортивний комплекс “Павутина”, гойдалка подвійна “Малюк+”, ігровий комплекс “Перехід-3-люкс”).
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО


Нагадаємо, стара дитяча фортеця набула нового вигляду. Там встановили лавочки, смітники та дитячий комплекс для розваг. Згідно із сайтом публічних закупівель Прозорро, послуги з поточного ремонту фортеці в парку виконувала ТзОВ “РАЙ-БУД” за 190 тисяч гривень.
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО


У парку залатали доріжки, висадили дерева та планують оновити освітлення. Матеріали для освітлення парку культури та відпочинку (електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування) закупили на 90 тисяч гривень.

В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО
В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО

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Теги: парк, Нововолинськ, дитячий майданчик
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