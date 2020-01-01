В оновленому парку Нововолинська встановили дитячі майданчики. ФОТО





Місце для розваг дітей тепер є в оновленій фортеці. Там уже активно проводить час малеча, пише



Також на місці старого дитячого майданчика з’явилися сучасні конструкції.



Роботи по встановленню вже майже завершилися. Тендер на закупівлю міститься на сайті Прозорро, вартість встановлених конструкцій – 190 000 гривень (дитячий спортивний комплекс “Павутина”, гойдалка подвійна “Малюк+”, ігровий комплекс “Перехід-3-люкс”).





Нагадаємо,





У парку залатали доріжки, висадили дерева та планують оновити освітлення. Матеріали для освітлення парку культури та відпочинку (електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування) закупили на 90 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три конструкції нових дитячих майданчиків з’явилися в Нововолинському парку культури та відпочинку, вартістю 190 тисяч гривень.Місце для розваг дітей тепер є в оновленій фортеці. Там уже активно проводить час малеча, пише БУГ Також на місці старого дитячого майданчика з’явилися сучасні конструкції.Роботи по встановленню вже майже завершилися. Тендер на закупівлю міститься на сайті Прозорро, вартість встановлених конструкцій – 190 000 гривень (дитячий спортивний комплекс “Павутина”, гойдалка подвійна “Малюк+”, ігровий комплекс “Перехід-3-люкс”).Нагадаємо, стара дитяча фортеця набула нового вигляду . Там встановили лавочки, смітники та дитячий комплекс для розваг. Згідно із сайтом публічних закупівель Прозорро, послуги з поточного ремонту фортеці в парку виконувала ТзОВ “РАЙ-БУД” за 190 тисяч гривень.У парку залатали доріжки, висадили дерева та планують оновити освітлення. Матеріали для освітлення парку культури та відпочинку (електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування) закупили на 90 тисяч гривень.

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