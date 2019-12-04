Ліквідували майже два десятки самогонних точок: у районі на Волині поліція влаштувала рейд





Так, в ході проведення заходів в селах Велика Глуша, Мукошин, Гірки, Любешівська Воля та Підкормілля ліквідовано майже два десятки самогонних точок. Про це інформує



Варто зазначити, що з початку 2020 року, до адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення на території Любешівського району притягнено 56 громадян. Для порівняння, у 2019 році притягнено 47 громадян.



Правоохоронці встигли відвідати лише декілька самогонних «точок», адже вже з самого ранку села сколихувала звістка про те, що поліція навідується виключно до «умільців» самогонної справи. Тож кожен наступний будинок, вже був без господаря.



"Пияцтво ні до чого хорошого не приводить! Просто страшно стає, коли дільничний намагається своєю розмовою достукатися до совісті та здорового глузду такого чоловіка, а він дивиться пустими очима і йому зовсім байдуже до всього. У цьому випадку поліцейські безсильні, адже проти таких громадян у їхньому арсеналі лише профілактичні бесіди.



Дякуємо жителям району за те, що активно повідомляють на лінію 102 про факти самогоноваріння. Поліція і надалі продовжить роботу із документування кожного такого факту та покарання правопорушника. А поки що і далі продовжено початий рейд. Адже залишаються ще інші населені пункти із схожими проблемами.



Якщо поряд і з вами живуть такі «самогонщики», і Ви не хочете бути стороннім спостерігачем, тоді звертайтеся до Любешівського відділення поліції по тел. 102 або 2-12-33! Боротися з подібним явищем легше разом!", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями дільничні офіцери поліції відпрацювали населені пункти Любешівського району, де особливо гостро постає питання боротьби із самогоноварінням.Так, в ході проведення заходів в селах Велика Глуша, Мукошин, Гірки, Любешівська Воля та Підкормілля ліквідовано майже два десятки самогонних точок. Про це інформує Любешівське відділення поліції Варто зазначити, що з початку 2020 року, до адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення на території Любешівського району притягнено 56 громадян. Для порівняння, у 2019 році притягнено 47 громадян.Правоохоронці встигли відвідати лише декілька самогонних «точок», адже вже з самого ранку села сколихувала звістка про те, що поліція навідується виключно до «умільців» самогонної справи. Тож кожен наступний будинок, вже був без господаря."Пияцтво ні до чого хорошого не приводить! Просто страшно стає, коли дільничний намагається своєю розмовою достукатися до совісті та здорового глузду такого чоловіка, а він дивиться пустими очима і йому зовсім байдуже до всього. У цьому випадку поліцейські безсильні, адже проти таких громадян у їхньому арсеналі лише профілактичні бесіди.Дякуємо жителям району за те, що активно повідомляють на лінію 102 про факти самогоноваріння. Поліція і надалі продовжить роботу із документування кожного такого факту та покарання правопорушника. А поки що і далі продовжено початий рейд. Адже залишаються ще інші населені пункти із схожими проблемами.Якщо поряд і з вами живуть такі «самогонщики», і Ви не хочете бути стороннім спостерігачем, тоді звертайтеся до Любешівського відділення поліції по тел. 102 або 2-12-33! Боротися з подібним явищем легше разом!", - наголошують у поліції.

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