У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:36
На Алеї Героїв у Нововолинську оновлюють фотостелу «Слава Україні! Героям – слава!».
Про це інформує БУГ.
Виробниче управління комунального господарства реконструює стелу Героїв. Як зазначив заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, будуть замінені рамки та фотографії, які з часом зіпсувалися.
Розпочали роботи 26-го травня. Стелу вже пофарбували. Планують завершити роботи до кінця тижня.
Нагадаємо, на честь загиблих захисників Вітчизни у Нововолинську 9-го квітня 2015 року офіційно відкрили Меморіальну стелу.
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Про це інформує БУГ.
Виробниче управління комунального господарства реконструює стелу Героїв. Як зазначив заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, будуть замінені рамки та фотографії, які з часом зіпсувалися.
Розпочали роботи 26-го травня. Стелу вже пофарбували. Планують завершити роботи до кінця тижня.
Нагадаємо, на честь загиблих захисників Вітчизни у Нововолинську 9-го квітня 2015 року офіційно відкрили Меморіальну стелу.
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Коментарі 1
невже повісять винних?
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