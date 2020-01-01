У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО





Про це інформує



Виробниче управління комунального господарства реконструює стелу Героїв. Як зазначив заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, будуть замінені рамки та фотографії, які з часом зіпсувалися.



Розпочали роботи 26-го травня. Стелу вже пофарбували. Планують завершити роботи до кінця тижня.







Нагадаємо, на честь загиблих захисників Вітчизни у Нововолинську 9-го квітня 2015 року офіційно відкрили Меморіальну стелу.





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