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У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО

У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
На Алеї Героїв у Нововолинську оновлюють фотостелу «Слава Україні! Героям – слава!».

Про це інформує БУГ.

Виробниче управління комунального господарства реконструює стелу Героїв. Як зазначив заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, будуть замінені рамки та фотографії, які з часом зіпсувалися.

Розпочали роботи 26-го травня. Стелу вже пофарбували. Планують завершити роботи до кінця тижня.

У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО


Нагадаємо, на честь загиблих захисників Вітчизни у Нововолинську 9-го квітня 2015 року офіційно відкрили Меморіальну стелу.

У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО
У місті на Волині оновлюють стелу Героїв. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, стела, оновлення
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Коментарі 1
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