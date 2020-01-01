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«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець

«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець
Те, що влада України нині послаблює карантинні заходи та дозволяє за певних умов працювати громадським закладам, все одно не доволяє бізнесменам заробити бодай на покриття оренди та виплати зарплати працівникам.

Про це 29 травня заявив керівник луцького фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингу Ремі Вош під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".

Ремі Вош розповів, що нині в Німеччині, як і в Україні, відкриваються заклади громадського харчування, але їх робота є проблематичною.

«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець

«Так, їм дозволили відкритися, але з обмеженнями для гостей – дистанція 1,5 м, бути в масках. Однак закладам невигідно навіть відкриватися. Адже якщо кафешка на 50% буде завантажена, то вони навіть не оплатять свої оренди. Так працювати не можна. Завантаженість не дасть обороту для того, щоб покрити свої витрати. Це найбільша проблема», – зауважив підприємець.

Також він додав, що за підрахунками, в Німеччині 50 тисяч підприємств не відкриються вже взагалі, адже немає ніякого державного плану.

«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець

«А в Україні ще менше цього плану. Я й сам не можу оцінити, буде наш реабілітаційний центр нормально працювати, чи ні. Я не можу оцінити ситуацію, адже від влади немає якоїсь комунікації, плану. Вони роблять з одного дня на інший. Але так же не робиться!», – обурився Ремі Вош.

Та додав, що його заклад працює для здоров’я, а не лише для спорту та краси. До того ж, у центр приходять дуже хворі люди, яким навіть у лікарнях відмовляють, бо не можуть допомогти.

Тож підприємець переконаний, що владі варто дати працювати усім закладам у найкоротші терміни.

«Владі варто дати можливість працювати усім закладам у найкоротші терміни», – луцький підприємець

На заході були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, співвласниця салону краси Cloud 7 Service Антоніна Лисик, керівник Emotion Group Оксана Руднік та депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ "Брендборд" Сергій Ковальчук.

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Теги: Рух Свідомі, бізнес, карантин, економіка, Ремі Вош
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