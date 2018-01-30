Волинській громаді через суд повернули землю, яка коштує 225 мільйонів гривень





На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Поворської сільської ради до суб’єкта господарювання, розірвано договір оренди землі й повернуто земельну ділянку, – інформує



Прокурори з’ясували, що, орендуючи ділянку вартістю 255 млн грн, розташовану за межами населених пунктів сільської ради, до жовтня 2019 року орендар заборгував місцевому бюджету понад 210 тис грн. Сільрада, інтересам якої такими діями підприємства завдано значної шкоди, неодноразово зверталася до нього із вимогами про погашення заборгованості, проте сільськогосподарське товариство ці вимоги ігнорувало.



У суді прокурори домоглися розірвання договору оренди задля повернення земельної ділянки державі. Заборгованість із підприємства стягнуто.



Наразі спірний договір розірвано, а земельну ділянку повернуто територіальній громаді у придатному для використання стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поворській сільській раді Ковельського району повернули земельну ділянку площею понад 400 га. ЇЇ вартість становить майже чверть мільярда гривень.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Поворської сільської ради до суб’єкта господарювання, розірвано договір оренди землі й повернуто земельну ділянку, – інформує пресслужба прокуратури Волині Прокурори з’ясували, що, орендуючи ділянку вартістю 255 млн грн, розташовану за межами населених пунктів сільської ради, до жовтня 2019 року орендар заборгував місцевому бюджету понад 210 тис грн. Сільрада, інтересам якої такими діями підприємства завдано значної шкоди, неодноразово зверталася до нього із вимогами про погашення заборгованості, проте сільськогосподарське товариство ці вимоги ігнорувало.У суді прокурори домоглися розірвання договору оренди задля повернення земельної ділянки державі. Заборгованість із підприємства стягнуто.Наразі спірний договір розірвано, а земельну ділянку повернуто територіальній громаді у придатному для використання стані.

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