Єдина у Луцьку секція стрільби з лука діятиме під новою назвою

Майя Москвич.



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Початково технічну й матеріальну базу закладали теж добровольці. Перший лук, яким він стріляв на відборі до «Ігор нескорених», подарував Павло Скшетуський, а посольство Австралії в Україні подарувало ще два. Організаційними справами, як-от, пошук приміщення, займалася сама Майя.



«Початкова ідея полягала в тому, щоб просто створити місце, куди ветерани могли б приходити та готуватися до «Ігор нескорених». Але підійшли цивільні, спитали, чи можуть теж тренуватися, і я, звісно ж, дозволила.

Потім почали приходити діти, їх теж цікавили тренування», – пригадує Майя Москвич.



2019 року клуб виграв у міському конкурсі Луцька «Бюджет участі». Завдяки цьому у травні цього року отримали десять комплектів (по п’ять дитячих і дорослих) для початківців.



Під час карантину клуб зайнявся ребрендингом. Відтепер стрілецький клуб у Луцьку діятиме під новою назвою «Луцькі соколи» (англійською – «Lutsk falcons»). Крім того, виготовили й нову емблему.



«Емблема – голова сокола розміщена на фоні Луцького замку, перехрещених 3-х стріл вістрям вверх та мішені. Кольори – жовтий, червоний, синій + сірий/білий як основа на якій вони якнайкраще проявляють свою красу.

Чому «Соколи», бо сокіл – найшвидша птаха. Це традиційно український символ і бачить він дуже добре – все як треба лучникові», – пояснюють на сторінці клубу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні 2019 року і Луцьку почав діяти стрілецький клуб (тоді секція), який заснувала ветеранкаПро це пише Район.Луцьк Початково технічну й матеріальну базу закладали теж добровольці. Перший лук, яким він стріляв на відборі до «Ігор нескорених», подарував, а посольство Австралії в Україні подарувало ще два. Організаційними справами, як-от, пошук приміщення, займалася сама Майя.«Початкова ідея полягала в тому, щоб просто створити місце, куди ветерани могли б приходити та готуватися до «Ігор нескорених». Але підійшли цивільні, спитали, чи можуть теж тренуватися, і я, звісно ж, дозволила.Потім почали приходити діти, їх теж цікавили тренування», – пригадує Майя Москвич.2019 року клуб виграв у міському конкурсі Луцька «Бюджет участі». Завдяки цьому у травні цього року отримали десять комплектів (по п’ять дитячих і дорослих) для початківців.Під час карантину клуб зайнявся ребрендингом. Відтепер стрілецький клуб у Луцьку діятиме під новою назвою «Луцькі соколи» (англійською – «Lutsk falcons»). Крім того, виготовили й нову емблему.«Емблема – голова сокола розміщена на фоні Луцького замку, перехрещених 3-х стріл вістрям вверх та мішені. Кольори – жовтий, червоний, синій + сірий/білий як основа на якій вони якнайкраще проявляють свою красу.Чому «Соколи», бо сокіл – найшвидша птаха. Це традиційно український символ і бачить він дуже добре – все як треба лучникові», – пояснюють на сторінці клубу.

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