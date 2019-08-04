Сотні машин, несподіванки від Novellina і неймовірні емоції: автоконцерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відгримів під Луцьком. ФОТОРЕПОРТАЖ





Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зібрав аншлаг – півтисячі автівок з’їхалися на авіастадіон у селі Крупа, що неподалік Луцька, у п’ятницю, 29 травня, аби разом із родинами та коханими послухати якісної української музики.



Організатори заходу івент-агенція Tikhonov Agency разом із партнерами, зокрема торговою маркою



Анонсували концерт ще декілька місяців тому і вже тоді організатори попередили, що на території проведення заходу діятимуть жорсткі правила, так як концерт такого формату в Україні влаштовують вперше. Усі відвідувачі, купуючи квитки, погоджувалися одягати засоби індивідуального захисту, перебувати не більше чотирьох осіб в автівці і насолоджуватися музикою безпосередньо в автомобілі, у крайньому разі, як це і трапилося, не відходити далеко.







Машини почали з’їжджатися ще за півтори години до початку дійства. На пропускному пункті усім пасажирам вимірювали температуру і нагадували про дотримання правил. Також сюрпризом для відвідувачів стало те, що партнери заходу підготували невеличкі подарунки для кожного – «Novellina» дарувала пакунки із двома пляшками ігристого напою Aperol Spritz. Окрім того, слухачі отримували меню на вечір і мерч гурту «Без Обмежень».





Перед в’їздом на територію встановили намет зі смачними бургер-меню, кавою і солодощами. Замовити щось можна було також, поблимавши «аварійкою» волонтерам, які залюбки допомагали.





Назар Грищук, партнер Євгена Тіхонова із івент-агенції Tikhonov Agency, розповів, що арену до концерту готували 2 дні: першого дня – із сьомої ранку, а другого – із п’ятої ранку. Однак протягом останніх десяти днів бували тут щодня. Щодо ідеї та підготовки, то «виношували» все близько двох місяців.



На території аеродрому стояли волонтери із номерними маніжками, що відповідали рядам, на які люди купували квитки, а також проводили водіїв до їхніх місць і навіть, у разі необхідності, допомагали паркуватися.



Назар Грищук каже, що все було продумано заздалегідь.



«Часто водії, як їдуть дорогою і бачать поліцію, то блимають «дальнім» для попередження чи «аварійкою», у нас таким чином можна зробити замовлення або ж попросити у волонтерів про якусь допомогу», – зазначив Назар Грищук.





Ще перед початком концерту, коли глядачі вже почали збиратися на аеродромі, а музиканти поки налаштовували інструменти, над територією летовища здіймалися літаки. Авіашоу стало ще однією особливістю концерту. Літаки пролітали настільки низько, що фани БЕZ ОБМЕЖЕНЬ могли роздивитися агрегати в деталях і зняти декілька вдалих кадрів на фоні півтисячі атівок.



Назар Грищук розповів, що спершу планували влаштувати справжнє авіашоу. Однак через погодні умови вирішили не анонсувати цього на загал, позаяк думали, що жоден літак не підійметься в небо. Не зважаючи на це, авіатори все ж здійнялися в повітря і «намотували кола» над аеропортом. Глядачам це неймовірно сподобалося, особливо були в захваті найменші відвідувачі, адже з дітками приїхало чимало родин.





«Ми в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ дуже скучили за своїми шанувальниками, тому не могли не придумати, як зустрітись з ними навіть в такий непростий час, коли треба забезпечувати максимально безпечні умови концертів. Ми оголошуємо перший автомобільний концерт», – зазначив сам гурт напередодні.





Музиканти вийшли на сцену майже о восьмій вечора, публіка зустріла їх сигналами та блимаючими вогниками авто.



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Впродовж всього концерту люди виходили із машин, але максимально дотримувалися правил і лишалися поруч із автівками. Хтось відкривав вікна, хтось - люки, а хтось і взагалі танцював на даху. Додатковою опцією були дві радіохвилі, що спеціально транслювали звук у приймачі авто, однак ними майже ніхто не користувався. Люди зізналися, що через відкрите вікно - звук кращий і якісніший.



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконували композиції із різних альбомів та радували слухачів як давно відомими, так і новими треками. Глядачі підспівували і продовжували влаштовувати фарами світлове шоу.



Відкрили концерт композицією «Буду з тобою» і, справді, учасники гурту були зі слухачами разом впродовж усього концерту, а соліст Сергій Танчинець спілкувався з публікою зі сцени і робив «підбивки» ледь не до кожної пісні.



Довідково: «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» (англ. Without Limits) — український рок-гурт, що розпочав свою діяльність у закарпатському місті Мукачево у 1999 році. Склад гурту постійно змінювався, однак його незмінним лідером і вокалістом є Сергій Танчинець. У репертуарі колективу переважна більшість пісень українською мовою.



Тривав концерт більше години. Попри дощову і дещо холодну погоду усім було тепло, адже пасажирів зігрівав особливий напій від «Novelina», який глядачі отримали в подарунок при в'їзді та могли обрати в якості безкоштовного бонусу до бургер-меню. Ведучий Назар Пащук ще на початку виступу пожартував, що водіям доведеться потерпіти, позаяк за кермом вживати алкогольні напої не можна. Це, певно, єдиний мінус такого автоконцерту. А приїхало на аеродром у село Крупа чимало туристів з інших міст і областей. Зокрема були глядачі з Рівненщини, Вінниці, Києва та інших міст. Фанатів не зупиняла відстань і особливість такого заходу, усі знали, що матимуть в результаті море позитиву і шалену розрядку після усіх карантинних буднів.





Лучанка Ірина Коломієць приїхала на концерт разом із донькою та чоловіком. Каже, що такий формат заходу їй сподобався навіть більше, ніж у залі, адже там потрібно стояти/сидіти біля стільців і не можна нормально порухатися, а тут – вдосталь місця і все безпечно.



«Ми не злякалися, приїхали, бо ж все згідно з правилами, карантин вже дістав і хочеться якогось «двіжу». Звук хороший, люди на відстані, нам все подобається», – зазначила жінка.





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути фоторепортаж із заходу та шукати себе на фото. А якщо приїхати на захід не вдалося, то насолодитися енергетикою і драйвом яскравих світлин із концерту гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на аеродромі поблизу Луцька, яким став першим автоконцертом України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька відбувся перший в Україні безпечний «карантинний» автоконцерт під відкритим небом.Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зібрав аншлаг – півтисячі автівок з’їхалися на авіастадіон у селі Крупа, що неподалік Луцька, у п’ятницю, 29 травня, аби разом із родинами та коханими послухати якісної української музики.Організатори заходу івент-агенція Tikhonov Agency разом із партнерами, зокрема торговою маркою «Novelina» , подбали, аби все пройшло безпечно і максимально комфортно. Їм це вдалося. Перший концерт такого автотуру відбувся за 12 кілометрів від Луцька. Попереду – ще 9 міст, а наступним буде Тернопіль.Анонсували концерт ще декілька місяців тому і вже тоді організатори попередили, що на території проведення заходу діятимуть жорсткі правила, так як концерт такого формату в Україні влаштовують вперше. Усі відвідувачі, купуючи квитки, погоджувалися одягати засоби індивідуального захисту, перебувати не більше чотирьох осіб в автівці і насолоджуватися музикою безпосередньо в автомобілі, у крайньому разі, як це і трапилося, не відходити далеко.Машини почали з’їжджатися ще за півтори години до початку дійства. На пропускному пункті усім пасажирам вимірювали температуру і нагадували про дотримання правил. Також сюрпризом для відвідувачів стало те, що партнери заходу підготували невеличкі подарунки для кожного – «Novellina» дарувала пакунки із двома пляшками ігристого напою Aperol Spritz. Окрім того, слухачі отримували меню на вечір і мерч гурту «Без Обмежень».Перед в’їздом на територію встановили намет зі смачними бургер-меню, кавою і солодощами. Замовити щось можна було також, поблимавши «аварійкою» волонтерам, які залюбки допомагали., партнеріз івент-агенції Tikhonov Agency, розповів, що арену до концерту готували 2 дні: першого дня – із сьомої ранку, а другого – із п’ятої ранку. Однак протягом останніх десяти днів бували тут щодня. Щодо ідеї та підготовки, то «виношували» все близько двох місяців.На території аеродрому стояли волонтери із номерними маніжками, що відповідали рядам, на які люди купували квитки, а також проводили водіїв до їхніх місць і навіть, у разі необхідності, допомагали паркуватися.Назар Грищук каже, що все було продумано заздалегідь.«Часто водії, як їдуть дорогою і бачать поліцію, то блимають «дальнім» для попередження чи «аварійкою», у нас таким чином можна зробити замовлення або ж попросити у волонтерів про якусь допомогу», – зазначив Назар Грищук.Ще перед початком концерту, коли глядачі вже почали збиратися на аеродромі, а музиканти поки налаштовували інструменти, над територією летовища здіймалися літаки. Авіашоу стало ще однією особливістю концерту. Літаки пролітали настільки низько, що фани БЕZ ОБМЕЖЕНЬ могли роздивитися агрегати в деталях і зняти декілька вдалих кадрів на фоні півтисячі атівок.Назар Грищук розповів, що спершу планували влаштувати справжнє авіашоу. Однак через погодні умови вирішили не анонсувати цього на загал, позаяк думали, що жоден літак не підійметься в небо. Не зважаючи на це, авіатори все ж здійнялися в повітря і «намотували кола» над аеропортом. Глядачам це неймовірно сподобалося, особливо були в захваті найменші відвідувачі, адже з дітками приїхало чимало родин.«Ми в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ дуже скучили за своїми шанувальниками, тому не могли не придумати, як зустрітись з ними навіть в такий непростий час, коли треба забезпечувати максимально безпечні умови концертів. Ми оголошуємо перший автомобільний концерт», – зазначив сам гурт напередодні.Музиканти вийшли на сцену майже о восьмій вечора, публіка зустріла їх сигналами та блимаючими вогниками авто.Впродовж всього концерту люди виходили із машин, але максимально дотримувалися правил і лишалися поруч із автівками. Хтось відкривав вікна, хтось - люки, а хтось і взагалі танцював на даху. Додатковою опцією були дві радіохвилі, що спеціально транслювали звук у приймачі авто, однак ними майже ніхто не користувався. Люди зізналися, що через відкрите вікно - звук кращий і якісніший.БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконували композиції із різних альбомів та радували слухачів як давно відомими, так і новими треками. Глядачі підспівували і продовжували влаштовувати фарами світлове шоу.Відкрили концерт композицією «Буду з тобою» і, справді, учасники гурту були зі слухачами разом впродовж усього концерту, а солістспілкувався з публікою зі сцени і робив «підбивки» ледь не до кожної пісні.Тривав концерт більше години. Попри дощову і дещо холодну погоду усім було тепло, адже пасажирів зігрівав особливий напій від «Novelina», який глядачі отримали в подарунок при в'їзді та могли обрати в якості безкоштовного бонусу до бургер-меню. Ведучийще на початку виступу пожартував, що водіям доведеться потерпіти, позаяк за кермом вживати алкогольні напої не можна. Це, певно, єдиний мінус такого автоконцерту. А приїхало на аеродром у село Крупа чимало туристів з інших міст і областей. Зокрема були глядачі з Рівненщини, Вінниці, Києва та інших міст. Фанатів не зупиняла відстань і особливість такого заходу, усі знали, що матимуть в результаті море позитиву і шалену розрядку після усіх карантинних буднів.Лучанкаприїхала на концерт разом із донькою та чоловіком. Каже, що такий формат заходу їй сподобався навіть більше, ніж у залі, адже там потрібно стояти/сидіти біля стільців і не можна нормально порухатися, а тут – вдосталь місця і все безпечно.«Ми не злякалися, приїхали, бо ж все згідно з правилами, карантин вже дістав і хочеться якогось «двіжу». Звук хороший, люди на відстані, нам все подобається», – зазначила жінка.пропонує переглянути фоторепортаж із заходу та шукати себе на фото. А якщо приїхати на захід не вдалося, то насолодитися енергетикою і драйвом яскравих світлин із концерту гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на аеродромі поблизу Луцька, яким став першим автоконцертом України.

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