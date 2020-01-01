Через коронавірус у селищі на Волині заборонили виїзну торгівлю





Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС при виконкомі Голобської селищної ради. Повідомляє



«2 червня 2020 року заборонено виїзну торгівлю на території Голобської селищної ради усіма групами продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі агропродукцією тваринної та рослинної групи», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби тимчасово заборонили виїзну торгівлю.Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС при виконкомі Голобської селищної ради. Повідомляє Район.Ковель «2 червня 2020 року заборонено виїзну торгівлю на території Голобської селищної ради усіма групами продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі агропродукцією тваринної та рослинної групи», – йдеться у повідомленні.

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