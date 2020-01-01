Через коронавірус у селищі на Волині заборонили виїзну торгівлю
Сьогодні, 02:44
У селищі Голоби тимчасово заборонили виїзну торгівлю.
Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС при виконкомі Голобської селищної ради. Повідомляє Район.Ковель.
«2 червня 2020 року заборонено виїзну торгівлю на території Голобської селищної ради усіма групами продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі агропродукцією тваринної та рослинної групи», – йдеться у повідомленні.
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Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС при виконкомі Голобської селищної ради. Повідомляє Район.Ковель.
«2 червня 2020 року заборонено виїзну торгівлю на території Голобської селищної ради усіма групами продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі агропродукцією тваринної та рослинної групи», – йдеться у повідомленні.
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