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Через коронавірус у селищі на Волині заборонили виїзну торгівлю

Через коронавірус у селищі на Волині заборонили виїзну торгівлю
У селищі Голоби тимчасово заборонили виїзну торгівлю.

Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС при виконкомі Голобської селищної ради. Повідомляє Район.Ковель.

«2 червня 2020 року заборонено виїзну торгівлю на території Голобської селищної ради усіма групами продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі агропродукцією тваринної та рослинної групи», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Голоби, торгівля, агро, коронавірус
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