У червні в обіг введуть 10-гривневу монету





Це частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес, – повідомили у пресслужбі



Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).



Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великобританії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо).



Про причини заміни

Із урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.



Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20 – 25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів.



Про механізм заміни

З 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.



На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах.



Тож з 03 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.



Національний банк подбав про максимальну зручність обміну відповідних банкнот на нові монети – громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.



Нагадаємо, що станом на 01 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень.



Про дизайн та захист

Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.



Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) із спеціальним крупним рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.



На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.



Візуальні та тактильні елементи захисту монети – це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.



Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис – електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.Це частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес, – повідомили у пресслужбі НБУ Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великобританії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо).Із урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20 – 25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів.З 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах.Тож з 03 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.Національний банк подбав про максимальну зручність обміну відповідних банкнот на нові монети – громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.Нагадаємо, що станом на 01 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень.Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) із спеціальним крупним рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.Візуальні та тактильні елементи захисту монети – це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис – електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

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