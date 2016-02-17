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«Укрпошта» представила марку, присвячену боротьбі з COVID-19. ФОТО

«Укрпошта» представила марку, присвячену боротьбі з COVID-19. ФОТО
29 травня національний поштовий оператор увів в обіг поштову марку «Передова», присвячену найактуальнішій проблемі людства сьогодні — боротьбі із COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбулася 29-го травня за участю завідувача інфекційно-боксованим відділенням Київської міської дитячої інфекційної лікарні Олени Головач, ветерана війни на сході України, розвідника 53-ої бригади Андрія Римарука та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

"Разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю, Укрпошта однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Випуск марки в Україні уже відзначив Всесвітній поштовий союз", - зазначив у ході спецпогашення марки гендиректор "Укрпошти".


Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова».

«Наша країна тримається на тих, хто любить її та захищає, хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не забувати підтримувати тих, хто на передовій. Ідея малюнка для марки виникла після слів моєї знайомої, яка наголосила, що у лікарів віднедавна свій фронт та своя війна з ворогом», — зазначив Тітов.

Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників. Номінальна вартість позначена літерою «V», еквівалент 9 грн і відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. Відсьогодні поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.

Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

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Теги: Укрпошта, марка, коронавірус
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