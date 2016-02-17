«Укрпошта» представила марку, присвячену боротьбі з COVID-19. ФОТО





Як передає кореспондент Олени Головач, ветерана війни на сході України, розвідника 53-ої бригади Андрія Римарука та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.



"Разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю, Укрпошта однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Випуск марки в Україні уже відзначив Всесвітній поштовий союз", - зазначив у ході спецпогашення марки гендиректор "Укрпошти".





Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова».



«Наша країна тримається на тих, хто любить її та захищає, хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не забувати підтримувати тих, хто на передовій. Ідея малюнка для марки виникла після слів моєї знайомої, яка наголосила, що у лікарів віднедавна свій фронт та своя війна з ворогом», — зазначив Тітов.



Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників. Номінальна вартість позначена літерою «V», еквівалент 9 грн і відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. Відсьогодні поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.



Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 травня національний поштовий оператор увів в обіг поштову марку «Передова», присвячену найактуальнішій проблемі людства сьогодні — боротьбі із COVID-19.Як передає кореспондент Укрінформу , урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбулася 29-го травня за участю завідувача інфекційно-боксованим відділенням Київської міської дитячої інфекційної лікарні, ветерана війни на сході України, розвідника 53-ої бригадита генерального директора Укрпошти"Разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю, Укрпошта однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Випуск марки в Україні уже відзначив Всесвітній поштовий союз", - зазначив у ході спецпогашення марки гендиректор "Укрпошти".Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора«Передова».«Наша країна тримається на тих, хто любить її та захищає, хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не забувати підтримувати тих, хто на передовій. Ідея малюнка для марки виникла після слів моєї знайомої, яка наголосила, що у лікарів віднедавна свій фронт та своя війна з ворогом», — зазначив Тітов.Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників. Номінальна вартість позначена літерою «V», еквівалент 9 грн і відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. Відсьогодні поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.

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