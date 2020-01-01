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Курс валют у Луцьку на 30 травня

Курс валют у Луцьку на 30 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26,700, а продаж – 27,000.

Євро при купівлі становить – 29,500, продажу – 29,950.

Курс російського рубля: купівля – 0,364, продаж – 0,388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.794, продаж – 6.716.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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