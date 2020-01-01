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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 30 травня: в Україні – 393 нові випадки коронавірусу, на Волині – 24

Ранок 30 травня: в Україні – 393 нові випадки коронавірусу, на Волині – 24
В Україні станом на 30 травня підтвердили 23 204 випадків COVID-19, з них 9311 одужали, 696 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 393 випадки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Усього в Україні дослідили 348 279 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.
Із числа людей, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 958 (555 одужали);
Волинська обл. — 887 (255 одужали);
Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);
Донецька обл. — 158 (82 одужали);
Житомирська обл. — 699 (416 одужали);
Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);
Запорізька обл. — 440 (248 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);
м. Київ — 2904 (637 одужали);
Київська обл. — 1556 (394 одужали);
Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);
Луганська обл. — 46 (39 одужали);
Львівська обл. — 1619 (379 одужали);
Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);
Одеська обл. — 883 (208 одужали);
Полтавська обл. — 268 (244 одужали);
Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);
Сумська обл. — 168 (141 одужав);
Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);
Харківська обл. — 1025 (242 одужали);
Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);
Черкаська обл. — 401 (300 одужали);
Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);
Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).


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Теги: коронавірус, Україна, Волинь
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