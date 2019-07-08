Синоптики попереджають волинян про сильні дощі
Сьогодні, 10:34
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у західних областях України протягом 30-31 травня.
Про це йдеться на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.
Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.
Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптики попереджають волинян про сильні дощі
Сьогодні, 10:34
Курс валют у Луцьку на 30 травня
Сьогодні, 09:30