вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики попереджають волинян про сильні дощі

Синоптики попереджають волинян про сильні дощі
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у західних областях України протягом 30-31 травня.

Про це йдеться на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.

Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, дощі, погіршення погоди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
Сьогодні, 10:52
Синоптики попереджають волинян про сильні дощі
Сьогодні, 10:34
Ранок 30 травня: в Україні – 393 нові випадки коронавірусу, на Волині – 24
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку на 30 травня
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Українців попередили про суттєве погіршення погоди Українців попередили про суттєве погіршення погоди
08 липень, 2019, 14:19
Коли на Волині перестане дощити: прогноз місцевих синоптиків Коли на Волині перестане дощити: прогноз місцевих синоптиків
16 травень, 2019, 18:12
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
Сьогодні, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік, якого авто збило на смерть на Рівненщині, виявився волинянином
Сьогодні, 12:00
 0
На Світязі відкриють новий «Ring»
Сьогодні, 11:42
 0
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
 0
На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
Сьогодні, 10:52
 0
Синоптики попереджають волинян про сильні дощі
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8