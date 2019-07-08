Синоптики попереджають волинян про сильні дощі





Про це



За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.



Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощ.

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