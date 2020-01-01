На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
Сьогодні, 10:52
За останню добу на Волині зареєстрували 24 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала 21 особа, один випадок хвороби завершився летально.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 год. 30 травня в області зареєстрували 887 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 255 осіб. У 26 випадках хвороба завершилась летально.
Нові випадки коронавірусу зафіксували у Луцьку - 5, у Луцькому, Камінь-Каширському, Любомльському та Шацькому районах - по одному випадку, Ковелі - 4, у Ківерцівському районі - 2, Нововолинську - 2, Володимир-Волинський районі - 7. Летальний випадок виявили у Ківерцівському районі.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 177 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 161 випадок, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 130 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• м. Нововолинськ – 74 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 43 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 15 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 74 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 6332 особи, в тому числі за останню добу – 211 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 год. 30 травня в області зареєстрували 887 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 255 осіб. У 26 випадках хвороба завершилась летально.
Нові випадки коронавірусу зафіксували у Луцьку - 5, у Луцькому, Камінь-Каширському, Любомльському та Шацькому районах - по одному випадку, Ковелі - 4, у Ківерцівському районі - 2, Нововолинську - 2, Володимир-Волинський районі - 7. Летальний випадок виявили у Ківерцівському районі.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 177 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 161 випадок, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 130 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• м. Нововолинськ – 74 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 43 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 15 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 74 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 6332 особи, в тому числі за останню добу – 211 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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