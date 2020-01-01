У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
У селі Сокиричі Ківерцівського району легковий автомобіль злетів з дороги.
Аварія сталася вранці 30 травня, про це 12 каналу повідомили очевидці.
За їх словами, за кермом автомобіля сиділа жінка, у салоні перебувала дитина.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.
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Аварія сталася вранці 30 травня, про це 12 каналу повідомили очевидці.
За їх словами, за кермом автомобіля сиділа жінка, у салоні перебувала дитина.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.
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