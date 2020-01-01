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У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО

У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
У селі Сокиричі Ківерцівського району легковий автомобіль злетів з дороги.

Аварія сталася вранці 30 травня, про це 12 каналу повідомили очевидці.

За їх словами, за кермом автомобіля сиділа жінка, у салоні перебувала дитина.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.

У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія
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