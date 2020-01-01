На Світязі відкриють новий «Ring»





Про це 29 травня розповіла керівник Emotion Group Оксана Руднік під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, пише



З її слів, на початку карантину в компанії близько 300 людей втратили робочі місця. Тож цей карантин вдається переживати дуже тяжко.



«Без сліз не розкажеш. Президент править країною, тільки у якому напрямку – невідомо. Що стосується важкості по орендних і комунальних платежах, то орендарі нам пішли на поступки. У нас повністю скасована оренда на час карантину. Комунальні платежі лишилися», – додала Оксана Руднік.



Також вона додала, що до карантину було чимало планів, однак їх реалізація поки призупинена.



«Ми якісь оптимісти, бо будуємо на Світязі, тут стоять вже готові два заклади. На Світязі будуємо «Ring», але не відомо, коли його відкриємо. Хоча й готові до відкриття, але чи будуть гості ходити», – із сумнівом озвучила пані Оксана.



На заході були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, співвласниця салону краси Cloud 7 Service Антоніна Лисик, керівник луцького фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингу Ремі Вош та депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ «Брендборд» Сергій Ковальчук.





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