Чоловік, якого авто збило на смерть на Рівненщині, виявився волинянином
Сьогодні, 12:00
Встановили особу пішохода, який отримав смертельні травми у дорожньо-транспортній пригоді в Рівненському районі. Ним виявився 65-річний уродженець Маневицького району. Чоловіка впізнали родичі.
Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.
Нагадаємо, що автопригода за участю легкового авто та пішохода сталася 28 травня близько 23:30. Поблизу селища Клевань водій автомобіля Opel Omega, 47-річний житель Волинської області, допустив наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Унаслідок ДТП потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються усі обставини ДТП.
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Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.
Нагадаємо, що автопригода за участю легкового авто та пішохода сталася 28 травня близько 23:30. Поблизу селища Клевань водій автомобіля Opel Omega, 47-річний житель Волинської області, допустив наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Унаслідок ДТП потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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