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На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО

На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
У четвер, 28 травня, з вольєра у вільне середовище лісівники випустили 185 особин. Дещо раніше цієї весни працівники Звірівського мисливського господарства поселили поблизу місцевих лісів 200 птахів.

Про це повідомляє Волинське ОУЛМГ.

Загалом цього року планують випустити на волю у Звірівському мисливському господарстві понад пів тисячі фазанів.

Розповідають, досвід для волинських лісівників у цьому напрямку не новий. Над заселенням фазанів на Волині державні лісомисливські та лісогосподарські підприємства працюють уже кілька років поспіль. Найактивніше – протягом останніх трьох. Птах комфортно приживається у наших умовах, тож практика продовжиться і надалі. Таким чином лісівники планують урізноманітнити місцеву фауну. Попереду ще багато років праці – перш ніж цей птах стане у нас мисливським.

"Щоб мисливство на Волині було дійсно європейського рівня – а саме такі завдання ставить нам начальник управління Олександр Кватирко, маємо розвиватися комплексно. Перш за все, дбати про збільшення та урізноманітнення популяції звіра та птахів. Зважаючи на те, що на стадії відкриття маємо сучасний мисливсько-рекреаційний комплекс, у який плануємо залучити в тому числі європейського мисливця, всі умови в нас мають бути відповідні", – розповідає директор ДП «ЛМГ «Звірівське» Сергій Тишковець.

Незважаючи на те, що птахи вимагають до себе значної уваги, лісівники справу обіцяють не лишати. Навпаки кажуть: скоро активно вирощуватимуть нове покоління, яке вже повністю адаптоване до нашого середовища. Адже фазани активно гніздяться – як у вольєрі, так і на волі. У кожній кладці – від 7 до 14 яєць. Приплід фазанів «із волинським корінням» уже цієї весни обіцяє бути суттєвим.

Єдине, на що звертають увагу волинські лісівники – умови збереження пернатих. Адже фазанам, які полюбляють гніздитися у траві та на прибережних територіях, надзвичайно велику шкоду наносять необдумані підпали сухої трави навесні.



На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО


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Теги: фазани, Волинь, лісівники
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