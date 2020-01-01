Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном





Свою позицію селяни намагалися донести до чиновників у ході мирної акції, яка пройшла 29 травня біля Кабміну та Офісу Президента України,



Затверджений перспективний план формування територій громад Волинської області, яким це передбачено, вони вважають наступом на самоврядний статус уже чинних на сьогодні тергромад, зокрема своєї, помилковим і таким, що не враховує інтереси їхніх жителів.



Загалом разом із гуто-боровенцями протестували більше п’ятдесяти громад України, яких зовсім скоро чекає подібна доля.



Голова Гуто-Боровенської ОТГ Михайло Оліферчук негативно оцінив такі кроки центральної влади. На його думку, вони порушують основні принципи Закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та не відповідають суті децентралізаційної реформи. Примусовий загін громад в одне стійло, вважає Михайло Іванович, ні до чого доброго не призведе. А навпаки, знову поверне у ті реалії зубожіння, із яких такими зусиллями почали потрохи вибиратися. Він додає, що це спричинить зворотній процес, централізацію, зосередження фінансових ресурсів на верхівці управлінського олімпу, але аж ніяк не на місцях, у руках жителів громад, які краще за чиновників знають куди спрямувати власні кошти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Гуто-Боровенської громади у Києві висловили незгоду рішенню Кабінету Міністрів України приєднати їх до майбутньої Камінь-Каширської ОТГ.Свою позицію селяни намагалися донести до чиновників у ході мирної акції, яка пройшла 29 травня біля Кабміну та Офісу Президента України, пише "Полісся".Затверджений перспективний план формування територій громад Волинської області, яким це передбачено, вони вважають наступом на самоврядний статус уже чинних на сьогодні тергромад, зокрема своєї, помилковим і таким, що не враховує інтереси їхніх жителів.Загалом разом із гуто-боровенцями протестували більше п’ятдесяти громад України, яких зовсім скоро чекає подібна доля.Голова Гуто-Боровенської ОТГнегативно оцінив такі кроки центральної влади. На його думку, вони порушують основні принципи Закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та не відповідають суті децентралізаційної реформи. Примусовий загін громад в одне стійло, вважає Михайло Іванович, ні до чого доброго не призведе. А навпаки, знову поверне у ті реалії зубожіння, із яких такими зусиллями почали потрохи вибиратися. Він додає, що це спричинить зворотній процес, централізацію, зосередження фінансових ресурсів на верхівці управлінського олімпу, але аж ніяк не на місцях, у руках жителів громад, які краще за чиновників знають куди спрямувати власні кошти.

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