вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном

Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном
Представники Гуто-Боровенської громади у Києві висловили незгоду рішенню Кабінету Міністрів України приєднати їх до майбутньої Камінь-Каширської ОТГ.

Свою позицію селяни намагалися донести до чиновників у ході мирної акції, яка пройшла 29 травня біля Кабміну та Офісу Президента України, пише "Полісся".

Затверджений перспективний план формування територій громад Волинської області, яким це передбачено, вони вважають наступом на самоврядний статус уже чинних на сьогодні тергромад, зокрема своєї, помилковим і таким, що не враховує інтереси їхніх жителів.

Загалом разом із гуто-боровенцями протестували більше п’ятдесяти громад України, яких зовсім скоро чекає подібна доля.

Голова Гуто-Боровенської ОТГ Михайло Оліферчук негативно оцінив такі кроки центральної влади. На його думку, вони порушують основні принципи Закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та не відповідають суті децентралізаційної реформи. Примусовий загін громад в одне стійло, вважає Михайло Іванович, ні до чого доброго не призведе. А навпаки, знову поверне у ті реалії зубожіння, із яких такими зусиллями почали потрохи вибиратися. Він додає, що це спричинить зворотній процес, централізацію, зосередження фінансових ресурсів на верхівці управлінського олімпу, але аж ніяк не на місцях, у руках жителів громад, які краще за чиновників знають куди спрямувати власні кошти.

Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинська громда, приєднання, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном
Сьогодні, 13:22
Луцька співачка, хвора на рак, розповіла, як здолала коронавірус
Сьогодні, 12:40
Чоловік, якого авто збило на смерть на Рівненщині, виявився волинянином
Сьогодні, 12:00
На Світязі відкриють новий «Ring»
Сьогодні, 11:42
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО У селі Забороль Луцького району мешканці перекрили трасу. ФОТО
29 травень, 13:56
У столичній лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу У столичній лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу
29 травень, 00:12
Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність
26 травень, 21:19
Проти приєднання до Луцька: жителі громади на Волині звернулись до Зеленського Проти приєднання до Луцька: жителі громади на Волині звернулись до Зеленського
25 травень, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителі волинської громади, які – проти приєднання до іншої ОТГ, протестували під Кабміном
Сьогодні, 13:22
 0
Луцька співачка, хвора на рак, розповіла, як здолала коронавірус
Сьогодні, 12:40
 0
Чоловік, якого авто збило на смерть на Рівненщині, виявився волинянином
Сьогодні, 12:00
 0
На Світязі відкриють новий «Ring»
Сьогодні, 11:42
 0
У Ківерцівському районі автівка злетіла у кювет та перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8