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На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО

На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО
Учора, 29 травня, під час обшуків в помешканні жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю, а також набої та бурштин.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

Оперативні співробітники Луцького прикордонного загону отримали інформацію про можливу причетність жителя прикордоння до протиправної діяльності.

За їх інформацією міжвідомча група у складі прикордонників та представників Нацполіції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провела обшуки. На обійсті чоловіка виявили:
- мисливську рушницю марки «ІЖ-18» без документів;
- рушницю із маркуванням «Designed Germani Kandar B3-3», калібр 5.5;
- два ствола для нарізної зброї кустарного виробництва;
- один ствол із затвором до нарізної зброї без маркувань;
- 262 набої до нарізної зброї калібру 7.62;
- 5 набоїв 20-го калібру та 15 набоїв 32-го калібру;
- 6 кг каміння бурштину-сирцю;
- саморобний станок для обробки бурштину-сирцю.

Вказані предмети співробітники Національної поліції вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіціі про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО
На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО
На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО

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Теги: волинянин, зброя, бурштин
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