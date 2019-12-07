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Їдуть збирати ягоди та овочі: щодня майже 200 волинян хочуть поїхати до Польщі

Їдуть збирати ягоди та овочі: щодня майже 200 волинян хочуть поїхати до Польщі
Генеральне консульство республіки Польща у Луцьку відновило роботу 4 травня. За три тижні видали вже понад 3220 віз.

В середньому щоденно працівники Консульства опрацьовують до 200 заяв. Такі цифри Суспільному надали у самій дипустанові.

У Консульстві нині приймають винятково документи з метою отримання віз для виконання робіт у сільському господарстві, садівництві та городництві, а також у транспортній галузі, кажуть в консульстві.

У дні прийому документів поблизу дипустанови щоранку збираються люди, які оформляють робочі візи для виїзду за кордон.

Більшість людей, які чекають на вулиці, щоб потрапити у консульство розповіли Суспільному, що прийшли за робочою візою. Закордон їдуть, бо під час карантину гроші у родинах закінчилися.

"Збираємося їхати, бо мусово якось виживати. До карантину їздила і зараз треба. Поїдемо трохи заробимо, приїдемо до сім’ї, до дітей", - розповідає Тетяна Дацюк, яка формляє робочу візу.

Затримок із видачою віз нині немає, каже заробітчанка з Іваничівського району Олена Кужель. Свою візу, розповідає, отримала за 7 робочих днів. Жінка планує пробути у сусідній державі до півроку.

"Їду на трускавки. 25 років на одне і теж місце. В Україні — важко, тому що немає таких коштів. У Польщі можна заробити на 3-4 тисячі більше", - розказала Олена Кужель, яка прийшла забрати робочу візу.

Відвідувачів в умовах карантину пускають у консульство лише у масках і рукавичках. На вході до будівлі чергують військовослужбовці Нацгвардії.


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Теги: Генконсульство Польщі, Луцьк, заробітки
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