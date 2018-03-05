Поліція визначила замовників масової стрілянини в Броварах, – МВС
Сьогодні, 15:04
Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, пише "УП".
"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - йдеться у дописі.
Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.
Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, пише "УП".
"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - йдеться у дописі.
Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.
Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
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