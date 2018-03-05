Поліція визначила замовників масової стрілянини в Броварах, – МВС





Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, пише



"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - йдеться у дописі.



Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.



Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.



Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справв Facebook, пише "УП". "Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - йдеться у дописі.Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.Нагадаємо, вранці 29 травняякі займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.

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