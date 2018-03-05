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Поліція визначила замовників масової стрілянини в Броварах, – МВС

Поліція визначила замовників масової стрілянини в Броварах, – МВС
Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, пише "УП".

"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - йдеться у дописі.

Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.

Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.

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Теги: Бровари, замовники, стрілянина
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