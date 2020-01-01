Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у неділю очікується хмарна погода. Вночі значний дощ, вдень дощ, місцями гроза. Видимість 1-3 км.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º тепла, вдень 12-17º тепла.
У Луцьку у неділю також прогнозують хмарну погоду. Вночі значний дощ, вдень дощ. Видимість 1-3 км. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12º тепла, вдень 14-16º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º тепла, вдень 12-17º тепла.
У Луцьку у неділю також прогнозують хмарну погоду. Вночі значний дощ, вдень дощ. Видимість 1-3 км. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12º тепла, вдень 14-16º тепла.
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