Засудили злодія-рецидивіста, який врав кущі квітів у волинського підприємця





Засідання відбулось 27 травня. Про це йдеться у вироку суду,



Обвинуваченого протягом останніх семи років чотири рази притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки. На весні цього року він знову пішов на злочин.



На початку березня, точної дати встановити не вдалось, в нічний час, чоловік проник в теплицю для квітів, що належить підприємиці з Турійського району. Звідти він таємно викрав десять кущів троянд, вартістю 50 гривень за один кущ, чим завдав потерпілій майнову шкоду на загальну суму 500 гривень.



Також в ніч на 6 квітня зловмисник знову проник в ту ж теплицю для квітів та викрав ще 15 кущів троянд, чим завдав потерпілій майнову шкоду на загальну суму 750 гривень.



7 квітня обвинуваченому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України. 17 квітня прокурор та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості.



Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на три роки та три місяці.



На підставі статті 71 Кримінального кодексу України, до цього терміну додали частину невідбутого терміну за вироком Ковельського міськрайонного суду від 15 листопада 2018 року, остаточно визначивши чоловікові покарання у виді позбавлення волі на чотири роки та чотири місяці.



Початок терміну відбуття покарання рахуватимуть з моменту постановлення вироку – 27 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий чоловік, який крав квіти у підприємиці з Турійщини, відсидить за ґратами понад чотири роки.Засідання відбулось 27 травня. Про це йдеться у вироку суду, пише "Район. Турійськ".Обвинуваченого протягом останніх семи років чотири рази притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки. На весні цього року він знову пішов на злочин.На початку березня, точної дати встановити не вдалось, в нічний час, чоловік проник в теплицю для квітів, що належить підприємиці з Турійського району. Звідти він таємно викрав десять кущів троянд, вартістю 50 гривень за один кущ, чим завдав потерпілій майнову шкоду на загальну суму 500 гривень.Також в ніч на 6 квітня зловмисник знову проник в ту ж теплицю для квітів та викрав ще 15 кущів троянд, чим завдав потерпілій майнову шкоду на загальну суму 750 гривень.7 квітня обвинуваченому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України. 17 квітня прокурор та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості.Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на три роки та три місяці.На підставі статті 71 Кримінального кодексу України, до цього терміну додали частину невідбутого терміну за вироком Ковельського міськрайонного суду від 15 листопада 2018 року, остаточно визначивши чоловікові покарання у виді позбавлення волі на чотири роки та чотири місяці.Початок терміну відбуття покарання рахуватимуть з моменту постановлення вироку – 27 травня.

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