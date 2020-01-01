На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла у кювет і перекинулася. ФОТО





Повідомлення про аварію надійшло 30 травня о 05:55,



Після прибуття на місце виклику бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни побачили перекинутий в кювет вантажний автомобіль марки Merсedes-Benz з причіпом Krone Profi. Автомобіль перевозив металеві труби вагою приблизно 20 т.



Водій вантажівки не постраждав і від госпіталізації відмовився.



Особовий склад рятувальників з метою недопущення пожежі провів зняття клем з акумуляторної батареї, а також витягнули з кабіни автомобіля газовий балон для приготування їжі.



До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників. Усі обставини події встановлює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Ковель поблизу села Страшеве Сарненського району трапилася ДТП за участю вантажного автомобіля.Повідомлення про аварію надійшло 30 травня о 05:55, інформують рівненські рятувальники.Після прибуття на місце виклику бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни побачили перекинутий в кювет вантажний автомобіль марки Merсedes-Benz з причіпом Krone Profi. Автомобіль перевозив металеві труби вагою приблизно 20 т.Водій вантажівки не постраждав і від госпіталізації відмовився.Особовий склад рятувальників з метою недопущення пожежі провів зняття клем з акумуляторної батареї, а також витягнули з кабіни автомобіля газовий балон для приготування їжі.До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників. Усі обставини події встановлює поліція.

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