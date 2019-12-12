У Луцьку не розминулись дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 21:42
У Луцьку сьогодні, 30 травня, близько 15:30 на вулиці Кравчука сталася аварія за участі «Audi» та «Citroën». Про це «Волинь.Правді» стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася біля Варшавського ринку, зважаючи на великий потік автівок.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень: зокрема, в «Citroën» значно постраждав бампер.
На місце події викликали екіпаж поліції.
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ДТП трапилася біля Варшавського ринку, зважаючи на великий потік автівок.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень: зокрема, в «Citroën» значно постраждав бампер.
На місце події викликали екіпаж поліції.
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