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Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО

Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО
У Харкові в ніч на 30-те травня внаслідок ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції загинуло двоє людей.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

ДТП сталася близько 00:20 на проспекті Московському за участі автомобіля Daewoo Lanos та службового авто патрульних Toyota Prius.

Зазначають, що водій автомобіля Daewoo Lanos при обставинах, які з’ясовуються, неочікувано виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, та після удару загорівся.

Один із патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, розпочав гасити полум’я автомобільним вогнегасником, однак це не призвело до бажаних результатів, полум’я вмить охопило Daewoo Lanos.

Внаслідок ДТП пасажир та водій автомобіля Daewoo загинули на місці. Патрульні отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, їх шпиталізували до лікарні.



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Теги: Харків, поліція, аварія, смерть
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