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Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО

Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
У Каліфорнії, США, присудили нагороди за вироби, представлені на фестивалі Солом'яної маски. Робота волинянки Марії Василівни Кравчук, заслуженого майстра народної творчості України, зайняла третє місце.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Олександр Гончарук, директор Купичівського ліцею, у якому викладає пані Марія. Пише газета "Волинь".

«Щиро вітаємо! Раді, що про наш заклад освіти знають за океаном», – написав Гончарук.

«Маски були чудовими», – оцінив вироби учасник фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli.

Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО

У дописі учасника фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli, який виклав фото масок у соцмережу, йдеться: «У ці роки маски були чудовими. Наступного року темою для масок буде «Земля, вітер і вогонь».

Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО

Марія Василівна Кравчук (22 січня 1954, м. Прокоп'євськ Кемеровської області, Росія) — член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1999), заслужений майстер народної творчості України (2006). Майстриня неодноразово організовувала симпозіуми для митців, які працюють з соломкою, приймала в Україні майстрів з Угорщини, США, Непалу, Узбекистану, демонструвала для них майстер-класи. Зі знайомим майстром з Каліфорнії Марія Кравчук створила серію масок персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки. Працює вона винятково з житньою соломкою.

Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО

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Теги: солом'яна маска, Марія Кравчук, конкурс
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