Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО

Марії Василівни Кравчук, заслуженого майстра народної творчості України, зайняла третє місце.



Про це повідомив на своїй Олександр Гончарук, директор Купичівського ліцею, у якому викладає пані Марія. Пише



«Щиро вітаємо! Раді, що про наш заклад освіти знають за океаном», – написав Гончарук.



«Маски були чудовими», – оцінив вироби учасник фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli.





У дописі учасника фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli, який виклав фото масок у соцмережу, йдеться: «У ці роки маски були чудовими. Наступного року темою для масок буде «Земля, вітер і вогонь».





Марія Василівна Кравчук (22 січня 1954, м. Прокоп'євськ Кемеровської області, Росія) — член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1999), заслужений майстер народної творчості України (2006). Майстриня неодноразово організовувала симпозіуми для митців, які працюють з соломкою, приймала в Україні майстрів з Угорщини, США, Непалу, Узбекистану, демонструвала для них майстер-класи. Зі знайомим майстром з Каліфорнії Марія Кравчук створила серію масок персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки. Працює вона винятково з житньою соломкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Каліфорнії, США, присудили нагороди за вироби, представлені на фестивалі Солом'яної маски. Робота волинянки, заслуженого майстра народної творчості України, зайняла третє місце.Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці , директор Купичівського ліцею, у якому викладає пані Марія. Пише газета "Волинь" «Щиро вітаємо! Раді, що про наш заклад освіти знають за океаном», – написав Гончарук.«Маски були чудовими», – оцінив вироби учасник фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli.У дописі учасника фестивалю з Америки Morgyn Owens-Celli, який виклав фото масок у соцмережу, йдеться: «У ці роки маски були чудовими. Наступного року темою для масок буде «Земля, вітер і вогонь».

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