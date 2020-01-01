У Луцьку хочуть продати будівлю оздоровчого комплексу





Про це інформують на сайті Волинської обласної ради, пише



Оцінюватимуть будівлю оздоровчого комплексу площею 846 метрів квадратних та будівлю прохідної площею 6,4 метра квадратного. Розташований комплекс на вулиці Дубнівській, 26-а, м. Луцьк.



Балансоутримуваем об’єкта оцінки є комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради.



Визначити ринкову вартість об’єкта хочуть з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.



Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): дві будівлі загальною площею 852,4 метра квадратного.



Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,95 га.



Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівлі оздоровчого комплексу.



Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (далі – Положення).



До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку.



Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу: 43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, або безпосередньо до загального відділу виконавчого апарату Волинської обласної ради (м-н Київський, 9,каб. 322) до 18:00 3 червня.



Конкурс відбудеться 11 червня 2020 року об 11:00 год. в пресцентрі обласної ради (43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, каб. 313).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна рада оголосила конкурс із відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області для будівлі оздоровчого комплексу "Круча".Про це інформують на сайті Волинської обласної ради, пише «Волинь UA» Оцінюватимуть будівлю оздоровчого комплексу площею 846 метрів квадратних та будівлю прохідної площею 6,4 метра квадратного. Розташований комплекс на вулиці Дубнівській, 26-а, м. Луцьк.Балансоутримуваем об’єкта оцінки є комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради.Визначити ринкову вартість об’єкта хочуть з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): дві будівлі загальною площею 852,4 метра квадратного.Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,95 га.Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівлі оздоровчого комплексу.Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (далі – Положення).До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку.Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу: 43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, або безпосередньо до загального відділу виконавчого апарату Волинської обласної ради (м-н Київський, 9,каб. 322) до 18:00 3 червня.Конкурс відбудеться 11 червня 2020 року об 11:00 год. в пресцентрі обласної ради (43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, каб. 313).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію